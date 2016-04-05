ЛАД написав:Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию
Надіюсь Ви не будете сперичатись , що Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе Так само ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось? І останнє - по націоналізму.. В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом.... Слова подіб - суть різна.. Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія.... То вони націоналісти чи ні?
1. Сперечатись шодо Китаю та США не буду. Но тут заметная разница в технологиях. У нас с Россией такой разницы нет. А если и есть, то не в нашу пользу (амерской/натовской техники у нас пока маловато). Кстати, насчёт США - Китай тоже не берусь сказать однозначно. Смотря о какой войне вести речь. В сухопутной на нашем континенте я, возможно, поставил бы на Китай.
2. По национализму. Я не путаю. Просто ду меня более тонкая классификация: патриотизм - национализм - нацизм. Так вот я за патриотизм. но против национализмп. Ну, о нацизме и говорить не приходится.
P.s. "Сперечатись" Вы пишете через "и" специально, "назло кондуктору"?
Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу. Детей бы с матерями вывести в Польшу.
Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах. Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО и Евросоюзе. Будет у вас граница Евросоюза, будут наливать много денег что-бы ловили чурок и ордынцев на границах, будет Чернигов в шеколаде. Кулеба на следующей неделе обьявил митинги по всему миру в поддержку вступления Украины в ЕС, будут приниматься серьезные решения касательно Украина/ЕС. Не пускайте ОРДЛО в город.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 06 бер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:.......... напишіть який стан зараз у місті -інтенсивність обстрілів/бомбардувань так сама чи ворог вже видихається?
Харьков держится очень неплохо. Честно говоря, на настолько успешную оборону не надеялся. Подходили практически к самому городу. Были прорыва на Алексеевке и ХТЗ. Сейчас отогнали от Харькова. Не очень далеко, но всё же. Мне кажется, что вчера-сегодня чуть слабее бомбят. Возможно, ошибаюсь и просто привыкаю. С другой стороны, первые дни были только артобстрелы, сейчас добавились авиа.
flyman написав:.......... За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.
В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против. А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.
не згоден на 200%
російскою: НАТО даже сейчас демонстрирует свою бесхребетность и беспомощность (о чем заявил президент и сним многие согласны) вступить в НАТО с прибалтами ми никак не могли (у нас даже в 2019г полстраны имело совковое мышление, посмотрите как голосовала Одеса, Харьков, Мариуполь, Луганская область на выборах на ОПЗЖ-от 23 до 49%) https://www.bbc.com/russian/features-49089543
Так я ж об этом и писал "но тогда мы были против".
Порошенко делал многое правильно-страна пыталась менять мышление населения с явно пророссийского хотя бы на нейтральное (мне сегодня написал один "друг детства" сепар, о том что в Харькове странная война), конкретно он не уточнил что имеет ввиду (но он до упора спорил 8 лет назад со мной по сбитому Боингу) и на вопрос : ты за кого? не ответил У него жена в Харькове (а сам он в рейсе -Сингапур-Китай и тд) прошу харьковчан ответить-есть у народ хоть толика сомнения, что это не Россия бомбит Харьков и другие наши города?
Спор о Порошенко начинать не хочу. Сейчас это ни к чему. Что-то он делал правильно, что-то мне не нравилось.
О настроениях в Харькове. Ваты осталось мало, но всё же есть. Среди моих знакомых таких высказываний и настроений нет. Но вот дочка рассказывала о знакомом, который ругается, что наши ставят арту во дворах (я такого не видел), а потом прилетает ответка. Такое, вроде, говорят относительно часто. Звонили друзья с Израиля (бывшие харьковчане). Жена-украинка возмущалась какой-то подругой (и сейчас живёт в Харькове), которая ей заявила, что это наши войска ставят орудия и бьют по домам. Не знаю, такое могу списать только на старческий маразм. С другой стороны, разговаривал с однокурсницей. Была вполне ватная (не активная). Мову учить не хотела, смотрела, соотв., только росс. ТВ - живёт в Пятихатках, там близко к границе, принимали на обычную антенну с Белгорода. Сейчас ругается на Путина и никаких сомнений в том, что обстрелы российские. А обстреливали Пятихатки хорошо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну.
Фиг им а не Херсонская область! Если у нас в области много русскоговорящих, это не значит, что область за "рузькій мір", события в Херсоне, когда обычные, безоружные горожане вынудили орков покинуть центр города и отказ от их "гуманитарки" это показали, что Херсон это Украина!
Аналогично и у нас, в моих поселке и бывшем райцентре (теперь в области всего 5 районов), то что знаю лично и по звонкам от проверенных людей, люди массово против "ХНР". Да, у нас не бомбят, не обстреливает артиллерия, не стреляют ни по ногам, ни в воздух, но даже сейчас люди против. А когда орки начнут отступать и, вполне вероятно, начнут все разрушать и мародерничать, даже самый ленивый поднимется.
Сегодня восстановили Инет (было перебито оптоволокно под Херсоном), скорость низкая, до 3 Мбит/сек, но есть. Периодически исчезает то Водафон, то Киевстар, то Лайф, может быть и несколько часов вообще без мобильной связи. Выдача бесплатного молока продолжается практически ежедневно, по 6 литров в руки, налаживается продажа хлеба (по 1 батону на семью раз в 2 дня), люди делятся бесплатно и лекарствами, и продуктами. Поссовет обратился за помощью деньгами на солярку/бензин/муку, за 2 дня собрали наличными больше 10 тыс. грн. (безнал не нужен, т.к нельзя обналичить). Может кому-то покажется мизерная сумма, но это деньги обычных людей, не ФОПовцев, те помогают отдельно. Когда скорая попросила помочь шприцами, т.к. их запас заканчивался, а в аптеках они исчезли, то через час написали, что принесли уже достаточно, больше не приносите.
Еще раз - Херсонщина это Украина! И даже если какая-то марионетка объявит о создании ХеpНР, реально ее не будет!