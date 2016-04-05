Додано: Нед 06 бер, 2022 17:51

flyman

Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну.

обычных людей

Фиг им а не Херсонская область! Если у нас в области много русскоговорящих, это не значит, что область за "рузькій мір", события в Херсоне, когда обычные, безоружные горожане вынудили орков покинуть центр города и отказ от их "гуманитарки" это показали, что Херсон это Украина!Аналогично и у нас, в моих поселке и бывшем райцентре (теперь в области всего 5 районов), то что знаю лично и по звонкам от проверенных людей, люди массово против "ХНР". Да, у нас не бомбят, не обстреливает артиллерия, не стреляют ни по ногам, ни в воздух, но даже сейчас люди против. А когда орки начнут отступать и, вполне вероятно, начнут все разрушать и мародерничать, даже самый ленивый поднимется.Сегодня восстановили Инет (было перебито оптоволокно под Херсоном), скорость низкая, до 3 Мбит/сек, но есть. Периодически исчезает то Водафон, то Киевстар, то Лайф, может быть и несколько часов вообще без мобильной связи. Выдача бесплатного молока продолжается практически ежедневно, по 6 литров в руки, налаживается продажа хлеба (по 1 батону на семью раз в 2 дня), люди делятся бесплатно и лекарствами, и продуктами. Поссовет обратился за помощью деньгами на солярку/бензин/муку, за 2 дня собрали наличными больше 10 тыс. грн. (безнал не нужен, т.к нельзя обналичить). Может кому-то покажется мизерная сумма, но это деньги, не ФОПовцев, те помогают отдельно. Когда скорая попросила помочь шприцами, т.к. их запас заканчивался, а в аптеках они исчезли, то через час написали, что принесли уже достаточно, больше не приносите.Еще раз -И даже если какая-то марионетка объявит о создании ХеpНР, реально ее не будет!