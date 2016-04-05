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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 240241242243244245>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вы не будете спорить, что в 3-4 раза бОльшая страна может выставить, соответственно, бОльшую армию
Надіюсь Ви не будете сперичатись , що
Наприклад Китай - в 4 рази більший від США - але його армія з американською тягатись не зможе
Так само
ми і москалики - якби не тотальна перевага в повітрі - то щоб від них залишилось?
І останнє - по націоналізму..
В мене таке враження що ви націоналізм плутаєте з нацизмом....
Слова подіб - суть різна..
Сьогодні росіяни Харкова помирають за Україну..яка не росія....
То вони націоналісти чи ні?

1. Сперечатись шодо Китаю та США не буду.
Но тут заметная разница в технологиях. У нас с Россией такой разницы нет. А если и есть, то не в нашу пользу (амерской/натовской техники у нас пока маловато).
Кстати, насчёт США - Китай тоже не берусь сказать однозначно. Смотря о какой войне вести речь. В сухопутной на нашем континенте я, возможно, поставил бы на Китай.

2. По национализму.
Я не путаю. Просто ду меня более тонкая классификация: патриотизм - национализм - нацизм.
Так вот я за патриотизм. но против национализмп. Ну, о нацизме и говорить не приходится.

P.s. "Сперечатись" Вы пишете через "и" специально, "назло кондуктору"? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:55

  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.

Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.


Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО и Евросоюзе.
Будет у вас граница Евросоюза, будут наливать много денег что-бы ловили чурок и ордынцев на границах, будет Чернигов в шеколаде.
Кулеба на следующей неделе обьявил митинги по всему миру в поддержку вступления Украины в ЕС, будут приниматься серьезные решения касательно Украина/ЕС.
Не пускайте ОРДЛО в город.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 06 бер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:02

Панове, досить обговорювати це закрите небо.
Почитайте сайт DW.

Хоча в цілому він проукраїнський, там купка експертів всерйоз обговорюють, наприклад, чи не занадто жорсткі акції проти РФ, атопутинобидится і почне ядерну війну. Чи проведе демонстрацію над морями.

Налякав він їх по самі вуха
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:07

  Хомякоид написав: Не пускайте ОРДЛО в город.

Э-э-э-э, может тебе глобус Украины подарить :)

Черниговская область ни с Донецкой, ни с Луганской областью не граничит

У нас чистокровные орки из РФ, говорят, буряты тоже есть, но это не точно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:12

  Starikan написав:Панове, досить обговорювати це закрите небо.
Почитайте сайт DW.

Хоча в цілому він проукраїнський, там купка експертів всерйоз обговорюють, наприклад, чи не занадто жорсткі акції проти РФ, атопутинобидится і почне ядерну війну. Чи проведе демонстрацію над морями.

Налякав він їх по самі вуха

Справа в тому, що Путін не задовольниться Україною.
Він піде далі, якщо, не приведи Боже, Україна впаде

Хоче Європа чи ні, хочуть США чи ні, але небо доведеться закривати. Чи то над Україною, чи то над Європою
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:19

  prodigy написав:..........
напишіть який стан зараз у місті -інтенсивність обстрілів/бомбардувань так сама чи ворог вже видихається?

Харьков держится очень неплохо.
Честно говоря, на настолько успешную оборону не надеялся. Подходили практически к самому городу. Были прорыва на Алексеевке и ХТЗ. Сейчас отогнали от Харькова. Не очень далеко, но всё же.
Мне кажется, что вчера-сегодня чуть слабее бомбят. Возможно, ошибаюсь и просто привыкаю. :)
С другой стороны, первые дни были только артобстрелы, сейчас добавились авиа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
За те що Україна має мати позаблоковий статус (як було до того в Конституції), а не те що вписав в Конституцію Порошенко (думаючи, що його виберуть вдруге), тут підтирають пости.

В НАТО мы опоздали, надо было вместе с прибалтами, но тогда мы были против.
А Порошенке не надо было записывать в Конституцию, а тихо работать в этом направлении. А тогда слишком много кукарекали, а сделали реально... Разве что безвиз.


не згоден на 200%

російскою: НАТО даже сейчас демонстрирует свою бесхребетность и беспомощность (о чем заявил президент и сним многие согласны)
вступить в НАТО с прибалтами ми никак не могли (у нас даже в 2019г полстраны имело совковое мышление, посмотрите как голосовала Одеса, Харьков, Мариуполь, Луганская область на выборах на ОПЗЖ-от 23 до 49%)
https://www.bbc.com/russian/features-49089543

Так я ж об этом и писал "но тогда мы были против".

Порошенко делал многое правильно-страна пыталась менять мышление населения с явно пророссийского хотя бы на нейтральное (мне сегодня написал один "друг детства" сепар, о том что в Харькове странная война), конкретно он не уточнил что имеет ввиду (но он до упора спорил 8 лет назад со мной по сбитому Боингу) и на вопрос : ты за кого? не ответил
У него жена в Харькове (а сам он в рейсе -Сингапур-Китай и тд)
прошу харьковчан ответить-есть у народ хоть толика сомнения, что это не Россия бомбит Харьков и другие наши города?

Спор о Порошенко начинать не хочу. Сейчас это ни к чему. Что-то он делал правильно, что-то мне не нравилось.

О настроениях в Харькове. Ваты осталось мало, но всё же есть. Среди моих знакомых таких высказываний и настроений нет.
Но вот дочка рассказывала о знакомом, который ругается, что наши ставят арту во дворах (я такого не видел), а потом прилетает ответка. Такое, вроде, говорят относительно часто.
Звонили друзья с Израиля (бывшие харьковчане). Жена-украинка возмущалась какой-то подругой (и сейчас живёт в Харькове), которая ей заявила, что это наши войска ставят орудия и бьют по домам. Не знаю, такое могу списать только на старческий маразм.
С другой стороны, разговаривал с однокурсницей. Была вполне ватная (не активная). Мову учить не хотела, смотрела, соотв., только росс. ТВ - живёт в Пятихатках, там близко к границе, принимали на обычную антенну с Белгорода. Сейчас ругается на Путина и никаких сомнений в том, что обстрелы российские. А обстреливали Пятихатки хорошо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 бер, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:43

  pesikot написав:
  edvardd написав:в 10:00 через Запорожье проследовала большая колонна автобусов с красными крестами

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

Дай-то Бог ... но я что-то сомневаюсь, что эвакуация будет

Эвакуация снова сорвана. Колонна мирных жителей не смогла выехать из Мариуполя
Эвакуационная колонна мирных жителей сегодня снова не смогла выехать за пределы Мариуполя: оккупанты начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:47

Модеру. :idea:
Пора менять название!
Не "Напад росії і білорусі на Україну"

А "Напад росії і білорусі та молдови на Україну"

Удар по Винницкому аэропорту нанесли из Приднестровья - Цаплиенко

https://www.google.com/search?q=%D0%A3% ... e&ie=UTF-8
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:51

flyman
Думаю, що максимум Херсонську область можуть зайняти, а не лівобережну.


Фиг им а не Херсонская область! Если у нас в области много русскоговорящих, это не значит, что область за "рузькій мір", события в Херсоне, когда обычные, безоружные горожане вынудили орков покинуть центр города и отказ от их "гуманитарки" это показали, что Херсон это Украина!

Аналогично и у нас, в моих поселке и бывшем райцентре (теперь в области всего 5 районов), то что знаю лично и по звонкам от проверенных людей, люди массово против "ХНР". Да, у нас не бомбят, не обстреливает артиллерия, не стреляют ни по ногам, ни в воздух, но даже сейчас люди против. А когда орки начнут отступать и, вполне вероятно, начнут все разрушать и мародерничать, даже самый ленивый поднимется.

Сегодня восстановили Инет (было перебито оптоволокно под Херсоном), скорость низкая, до 3 Мбит/сек, но есть. Периодически исчезает то Водафон, то Киевстар, то Лайф, может быть и несколько часов вообще без мобильной связи. Выдача бесплатного молока продолжается практически ежедневно, по 6 литров в руки, налаживается продажа хлеба (по 1 батону на семью раз в 2 дня), люди делятся бесплатно и лекарствами, и продуктами. Поссовет обратился за помощью деньгами на солярку/бензин/муку, за 2 дня собрали наличными больше 10 тыс. грн. (безнал не нужен, т.к нельзя обналичить). Может кому-то покажется мизерная сумма, но это деньги обычных людей, не ФОПовцев, те помогают отдельно. Когда скорая попросила помочь шприцами, т.к. их запас заканчивался, а в аптеках они исчезли, то через час написали, что принесли уже достаточно, больше не приносите.

Еще раз - Херсонщина это Украина! И даже если какая-то марионетка объявит о создании ХеpНР, реально ее не будет!
yanyura
 
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