100% с моря. На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.
Козак-характерник написав:Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
А вот такое не надо! Нельзя сдавать Правобережье! Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?
100% с моря. На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.
Hotab написав:100% с моря. На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.
Я могу говорить, только о "Точке". Она заходит на цель, делает разворот и под углом в 80% ложиться на цель. значительно скидывая скорость. Тогда она хорошо видна без приборов и уязвима.