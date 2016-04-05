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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 241242243244245>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:53

  flyman написав:пишуть, що "звичайне" бомбардування Токіо було за наслідками жахливіше чим "атомне" Хіросіми/Нагасакі

Возможно.
Но Токио (Дрезден, Сталинград, ...) бомбили долго и упорно, а Хиросиме/Нагасаки хватило одного раза.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:58

Відео інструкція, як користуватись #ПТРК #Javelin:
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:59

  yanyura написав:
Еще раз - Херсонщина это Украина! И даже если какая-то марионетка объявит о создании ХеpНР, реально ее не будет!

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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:01

  Kudrjavuy написав:Модеру. :idea:
Пора менять название!
Не "Напад росії і білорусі на Україну"

А "Напад росії і білорусі та молдови на Україну"

Удар по Винницкому аэропорту нанесли из Приднестровья - Цаплиенко

https://www.google.com/search?q=%D0%A3% ... e&ie=UTF-8

точно? не фейк? тут пишуть, що з моря
https://real-vin.com/rossijskie-okkupanty-obstreljali-vinnicu-s-korablej-v-chernom-more
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:07

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:Модеру. :idea:
Пора менять название!
Не "Напад росії і білорусі на Україну"

А "Напад росії і білорусі та молдови на Україну"

Удар по Винницкому аэропорту нанесли из Приднестровья - Цаплиенко

https://www.google.com/search?q=%D0%A3% ... e&ie=UTF-8

точно? не фейк? тут пишуть, що з моря
https://real-vin.com/rossijskie-okkupanty-obstreljali-vinnicu-s-korablej-v-chernom-more


100% с моря.
На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:09

flyman
"Политика"
https://www.dialog.ua/war/247547_1646577859

https://www.dialog.ua/world/247552_1646580853 (по факту и по времени кремля они вступили в Войну)

Официоз из молдовы, ибо они реально понимают о чём идёт речь - Украина будет и за Днестром - без ряженых.
https://www.dialog.ua/war/247556_1646581952
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:10

  Козак-характерник написав:Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.

А вот такое не надо!
Нельзя сдавать Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:11

  Hotab написав:
  flyman написав:тут пишуть, що з моря
https://real-vin.com/rossijskie-okkupanty-obstreljali-vinnicu-s-korablej-v-chernom-more


100% с моря.
На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.

Молдова зразу заочковала: це не ми і, не ПМР
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:12

  Hotab написав:100% с моря.
На видео видно, как на финальном этапе ракета идёт на дозвуке (0.8М, согласно ТТХ ракеты). Это характерно для корабельных. Наземного базирования перед целью ускоряются и бьют на скорости 2+Маха. Их бы не сняли на смартфоны.

Я могу говорить, только о "Точке".
Она заходит на цель, делает разворот и под углом в 80% ложиться на цель. значительно скидывая скорость.
Тогда она хорошо видна без приборов и уязвима.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:14

  Хомякоид написав:Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.

пару днів тому писав, що тре підірвати Кримський міст, то тут підняли галас, що ні, не тре, буде отвєтка, кококо.
flyman
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