Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:15
pesikot написав: Хомякоид написав:
Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались
.
Эту простую мысль до тебя пытаются донести уже который день подряд
"щоб залякати" это само собой.
Но вообще-то любой гражданский аэродром довольно легко превращается в военный.
Кстати, удивительно, что не бомбили харьковский.
ЛАД
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18
Хомякоид написав: Zebra написав: Хомякоид написав:
Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.
Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..
Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
https://t.me/hueviyherson/12195
Востаннє редагувалось
GALeon
в Нед 06 бер, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18
ЛАД написав: Козак-характерник написав:
Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
А вот такое не надо!
Нельзя сдавать
Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?
Нельзя сдавать
Левобережье!
pesikot
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:20
GALeon написав: Хомякоид написав: Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..
Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:22
vitaliian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:23
GALeon написав:
Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
Если не бороться за заявку на вступление, то эти 5-10 лет всегда! будут откладываться
Что мы и наблюдали все 30 лет независимости Украины
Для того, чтобы через 5-10 лет вступить в НАТО, уже сейчас! надо! делать! шаги по вступлению
Если шаги не делать, то и вступление в НАТО будет постоянно откладываться
pesikot
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:26
flyman написав: GALeon написав: Хомякоид написав: Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..
Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
Це почалось виконання вимог Пуйла
GALeon
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:34
GALeon написав:
Це почалось виконання вимог Пуйла
Тоскливо...
И нафига было удалять выложенное вчера и сегодня?
Расклад куда серьёзнее.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:35
только что под Харьковом нашей ПВО был уничтожен вражеский истребитель
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:35
GALeon написав: flyman написав: GALeon написав:
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
Це почалось виконання вимог Пуйла
Ты идиот
pesikot
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