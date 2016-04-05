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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 242243244245>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:15

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.

Эту простую мысль до тебя пытаются донести уже который день подряд

"щоб залякати" это само собой.
Но вообще-то любой гражданский аэродром довольно легко превращается в военный.
Кстати, удивительно, что не бомбили харьковский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хомякоид написав:
  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.

Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.


Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
https://t.me/hueviyherson/12195
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 06 бер, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.

А вот такое не надо!
Нельзя сдавать Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?

Нельзя сдавать Левобережье!
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:20

  GALeon написав:
Хомякоид написав:
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:22

Ирпень

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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:23

  GALeon написав:Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Если не бороться за заявку на вступление, то эти 5-10 лет всегда! будут откладываться

Что мы и наблюдали все 30 лет независимости Украины

Для того, чтобы через 5-10 лет вступить в НАТО, уже сейчас! надо! делать! шаги по вступлению
Если шаги не делать, то и вступление в НАТО будет постоянно откладываться
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  GALeon написав:
Хомякоид написав:
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
Це почалось виконання вимог Пуйла
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:34

  GALeon написав:Це почалось виконання вимог Пуйла

Тоскливо...
И нафига было удалять выложенное вчера и сегодня?
Расклад куда серьёзнее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:35

только что под Харьковом нашей ПВО был уничтожен вражеский истребитель
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:35

  GALeon написав:
flyman написав:
  GALeon написав:Крім України
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[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
Це почалось виконання вимог Пуйла

Ты идиот
pesikot
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