RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 242243244245246247>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:15

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Бомбанули по вінницькому аеропорту.
Він цивільний і недобудований наскільки я знаю.
Значить почали просто бомбити щоб залякати, військові літаки там не базувались.

Эту простую мысль до тебя пытаются донести уже который день подряд

"щоб залякати" это само собой.
Но вообще-то любой гражданский аэродром довольно легко превращается в военный.
Кстати, удивительно, что не бомбили харьковский.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21626
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хомякоид написав:
  Zebra написав:
  Хомякоид написав:Чергиговчане реально молодцы, снимаю шляпу.
Детей бы с матерями вывести в Польшу.

Сегодня практически беспрерывно работает артиллерия, значит враг уже на подступах.
Бойцов в Чернигове очень много сосредоточено, город готовится к уличным боям.


Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.
https://t.me/hueviyherson/12195
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 06 бер, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:18

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.

А вот такое не надо!
Нельзя сдавать Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?

Нельзя сдавать Левобережье!
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:20

  GALeon написав:
Хомякоид написав:
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28709
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:22

Ирпень

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1909 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:23

  GALeon написав:Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Если не бороться за заявку на вступление, то эти 5-10 лет всегда! будут откладываться

Что мы и наблюдали все 30 лет независимости Украины

Для того, чтобы через 5-10 лет вступить в НАТО, уже сейчас! надо! делать! шаги по вступлению
Если шаги не делать, то и вступление в НАТО будет постоянно откладываться
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6603
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  GALeon написав:
Хомякоид написав:
Держитесь, если отстоите город, будете вместе со всеми в НАТО..

Крім України
Код: Виділити все
[emoji298]️Член делегации Украины Арахамия: НАТО не готова обсуждать вступление Украины ближайшие 5-10 лет, мы не будем бороться за заявку на вступление.

Навіщо тоді Порох оте НАТО вписав в Конституцію? Зміст? Пропіаритися?
Це почалось виконання вимог Пуйла
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:35

только что под Харьковом нашей ПВО был уничтожен вражеский истребитель
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6878
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:42

США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6878
З нами з: 20.11.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Першоджерело
https://www.foxnews.com/world/russian-i ... negotiator
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 242243244245246247>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, juristkostya і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90751
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1720)
06.03.2022 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.