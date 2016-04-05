Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:45
edvardd написав:
США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину
а де пруф що не фейк?
flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:47
flyman написав: edvardd написав:
США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину
а де пруф що не фейк?
https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ru ... he-nation/
Hotab
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:48
Zebra написав: ЛАД написав:
война с Россией
война с Россией - это исключитель несколько часов ядерных ударов.
Уже сейчас очевидно, что наземная русская армия - это фейк.
Не очевидно.
Тут достаточно писали о духе.
Сражаться непонятно за что на земле Украины сражаться за родину при реальной угрозе - разные вещи.
Сглазил. Прямо сейчас были очень сильные взрывы. Похоже, в центре (темно, сложно понять). Такие сильные были впервые. Перед этим кто-то запустил сигнальную ракету примерно оттуда, где потом взрывы.
ЛАД
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:49
Хвилину гумору В Сумах танк российских оккупантов превратили в общественный туалет
Хомякоид
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:53
flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:57
Перед взрывами, похоже, сбили вражеский самолёт.
Старикан, не вас отбомбили?
ЛАД
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:59
Kudrjavuy написав:
Модеру.
Пора менять название!
Не "Напад росії і білорусі на Україну"
А...
"Напад руського міра на Україну"
Howl
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:00
flyman оборона Київа: перший лінія -Коростень,Чернігів, Суми, Ніжін друга лінія: Димер, Іванків, Бородянка,Макарів, Гостомель на заході, Семиполки, Богданівка, Русанів , Боріспіль на сході третя лінія: передмістя столиці так зрозуміло?
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:01
А инструкции, где его взять, не прилагается?
Неплохо бы ещё и Стрелу.
ЛАД
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:05
pesikot написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав:
Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.
А вот такое не надо!
Нельзя сдавать
Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?
Нельзя сдавать
Левобережье!
Спасибо, описался, сейчас исправлю.
Суки! Малышня пугается взрывов, плачет.
ЛАД
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