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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 243244245246247>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:45

  edvardd написав:США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

а де пруф що не фейк?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:47

  flyman написав:
  edvardd написав:США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

а де пруф що не фейк?

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ru ... he-nation/
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:48

  Zebra написав:
  ЛАД написав:война с Россией

война с Россией - это исключитель несколько часов ядерных ударов.

Уже сейчас очевидно, что наземная русская армия - это фейк.

Не очевидно.
Тут достаточно писали о духе.
Сражаться непонятно за что на земле Украины сражаться за родину при реальной угрозе - разные вещи.

Сглазил. Прямо сейчас были очень сильные взрывы. Похоже, в центре (темно, сложно понять). Такие сильные были впервые. Перед этим кто-то запустил сигнальную ракету примерно оттуда, где потом взрывы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:49



Хвилину гумору

В Сумах танк российских оккупантов превратили в общественный туалет
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:53

  Hotab написав:
  flyman написав:
  edvardd написав:США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

а де пруф що не фейк?

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ru ... he-nation/

звучить я гарний план
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:57

Перед взрывами, похоже, сбили вражеский самолёт.
Старикан, не вас отбомбили?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Модеру. :idea:
Пора менять название!
Не "Напад росії і білорусі на Україну"

А...
"Напад руського міра на Україну" ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:00

flyman

оборона Київа: перший лінія -Коростень,Чернігів, Суми, Ніжін

друга лінія: Димер, Іванків, Бородянка,Макарів, Гостомель на заході,
Семиполки, Богданівка, Русанів , Боріспіль на сході

третя лінія: передмістя столиці

так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:01

  edvardd написав:Відео інструкція, як користуватись #ПТРК #Javelin:
https://fb.watch/bAALIIoaBH/

А инструкции, где его взять, не прилагается?
Неплохо бы ещё и Стрелу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:05

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:Треба стоворювати негайно систему укріпленнь уздовж Дніпра, щоб правобережна і західна частини України були захишені від наступу на землі. Якщо сцикливі НАТО, все ж закриють небо, хоча б частково (по Дніпру), то найпесимістичніший сценарій для України - втрата лівобережної України. Сподіваюся звісно, що цього сценарію реально уникнути. Але розглядати його треба.

А вот такое не надо!
Нельзя сдавать Правобережье!
Или Вас устраивает вместо Украины новый вариант Галицкого княжества?

Нельзя сдавать Левобережье!

Спасибо, описался, сейчас исправлю.

Суки! Малышня пугается взрывов, плачет.
ЛАД
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  #<1 ... 243244245246247>
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