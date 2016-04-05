"Війна. Обстановка на 6 березня, 11 день вторгнення", - Бутусовнеділя, 6 березень 2022, 17:151. Українська армія збудувала лінію фронту. Це важливе оперативне досягнення. Російські колони втратили можливість просування у будь-якому обраному напрямі. Це не означає, що оборона стабілізована, це означає, що Україна відновила організований спротив. Оскільки українське керівництво не провело мобілізації оперрезерву та ТРВ перед війною, кожен день опору дає нам можливість проводити мобілізацію сил зараз.2. Обстановка під Києвом залишається напруженою. Ворог продовжує повільне продавлювання нашої оборони під Ірпенем, Бучею та Макаровим, там точаться важкі бої. Російські війська намагаються взяти під контроль Житомирську трасу та здійснити охоплення Києва із заходу, щоб перекрити логістику та доставку підкріплень. По різних містах на Житомирщині Росії завдає ракетні та авіаційні удари. Російська армія за чеченським сценарієм просто зносить будь-які підозрілі будинки танками та артилерією, не перевіряючи, чи є там мешканці, чи ні.3. Росія продовжує дії на різних напрямках, щоб утримувати стратегічну ініціативу та не дозволити українському командуванню концентрувати резерви. Скутування українських військ здійснюється і за допомогою авіаційного та ракетного терору, руйнування найбільших міст. Противник намагається закріпитися на південному напрямку.4. Обстановка під Харковом. Активних наземних бойових дій противник не веде, але намагається скувати дії захисників Харкова постійними ракетними, артилерійськими та авіаційними ударами. У Харкові росіяни демонстративно знищують житлові райони, десятки ударів завдано по багатоповерхівках, системі життєзабезпечення міста.5. Російські війська перегруповуються у районі Балаклії. Вони загрожують оточенням Харкова зі сходу. Але основний напрямок дій цього угруповання – Ізюм. Ізюм зазнає ударів російської авіації та артилерії, Спроба росіян захопити місто відразу відбита.6. Запорізька область. Російські війська зосереджують зусилля на закріпленні в захопленому Енергодарі та на Заопрозькій АЕС. Інше російське угруповання загрожує Гуляй-Полю та нависає над південним флангом сил ООС. Росіяни будують залізницю та намагаються закріпитися у Херсонській та Запорізькій областях.7. Очевидно, що активність двох російських угруповань у Балаклії та в Пологах створює загрози на різних напрямках, однак найімовірнішим напрямом їх ударів буде спроба звузити коридор постачання на Донбасі ударами на Ізюм з півночі та на Гуляй-полі з півдня, та змусити українські війська залишити Донбас.8. Маріуполь - ключове місто південного Донбасу, героїчно бореться в оточенні під обстрілом російської авіації та артилерії. Сьогодні в Маріуполі від прямого влучення російського снаряда загинула 18-місячна дитина. Росіяни намагаються вибити наш гарнізон та примусити до здачі. Росія намагається створити в Маріуполі сценарій другого Іловайська, тільки ще більшого масштабу.9. Волноваха. Українські війська героїчно утримують Волноваху. Російське командування продовжує атаки, щоб захопити місто, щоб вибити наші війська з південного Донбасу та ще більше відсунути наші позиції від Маріуполя. Вчора у бою під Волновахою наші воїни знищили комбата російського батальйону "Спарта".10. Миколаївська область. Українські війська відкинули росіян від Миколаєва та Вознесенська. Проте противник продовжує становити загрозу на цих напрямках, і має намір захопити наші головні порти та Південноукраїнську АЕС. Становище залишається напруженим.11. Чернігів. Триває героїчна оборона міста, наші війська міцно утримують позицію. Росіяни намагаються придушити наші сили постійним авіаційним терором.12. Суми, Охтирка. Триває героїчна оборона цих міст. Російські авіаційні терористи знищили систему життєзабезпечення міст, щоб змусити мешканців залишити свою землю.13. Безцінне значення має народне повстання на всіх окупованих територіях. Згуртований опір народу України зриває всі плани Путіна щодо захоплення країни та компенсує прорахунки, допущені в організації нашої оборони, особливо очевидні на півдні. Тому будь-які види опору, явні чи неявні від кожного громадянина будь-яка допомога інформацією, участю в акціях протесту, диверсії проти окупантів мають величезне значення.Висновки:1. Україна витримала перший удар російської армії. Оперативна пауза в діях російських військ пов'язана з великими втратами та перегрупуванням для підтягування тилів.2. Російська армія змінила стратегію дій. Після провалу спроб оточення Києва та Харкова, російське командування основні зусилля зосередило на боротьбі на комунікаціях та відсіченні від України Причорномор'я та Донбасу.3. Після серії поразок у наземних боях російське командування стало застосовувати відверто терористичну тактику і розстрілює житлові квартали, вбиває громадянське населення, яке нібито зібралося "денацифікувати".4. Зупинити просування російських колон і зірвати їх маневр можна лише з допомогою постійного тиску на їх комунікації. Тільки застосування активної оборонної тактики на різних напрямках дозволить змусити ворога до відходу та звільнення нашої землі. Оперативна пауза необхідна ворогові також для закріплення та відновлення втрат, він також дуже вразливий.5. Україна, як і раніше, перевершує російську армію в чисельності, мотивації, бойовому дусі, однак у ворога перевага в мобільності, в числі бронетехніки та артилерії, в авіаційному та ракетному озброєнні. Ключовим фактором, який визначає українську перемогу, є згуртованість українського народу в боротьбі. Однак для перемоги у війні потрібна мобілізація, озброєння та підготовка. А це час, який кожен день опору ми досягаємо дорогою ціною. Робота на перемогу триває кожної секунди, всі українці об'єднані лише одним – перемогти.ДжерелоОпублікував: Андрій Савчук