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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:44

Рейх можна тільки перемогти якщо грати його правилами.
Батарею патріотів з военторгу під Харків з амириканцями добровольцями і тд
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:45

По решению Нацбанка Украины основные акционеры «Альфа-Банк Украина» лишены контроля над банком.

Им теперь управляет временный совет директоров, в который входят граждане Украины. Социальными сетями банка теперь также занимается украинский менеджмент.


https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 06 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/10001242610271 ... 043054386/
Можливо є хто з Херсонщини
heineken
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:56

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  edvardd написав:США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

а де пруф що не фейк?

Ніколи не розумів навіщо повністю озвучувати плани поставок.
Давайте мовчки, але давайте.
Бо уже були заяви Брюселю що буде 60 літаків через годину, а потім заяви країн що ніяких літаків вони передавати не збираються.


ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:59

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Суки! Малышня пугается взрывов, плачет.

Дети чувствуют страх родителей.
Прежде всего успокойся сам.(ламать себя это нормально) А детворе можно рассказать их любимую сказку.
В принципе это от возраста... но нельзя дать вырости у детей чувству страха.
- Можешь даже гопака станцевать, лишь бы смеялись.

Меня успокаивать не надо, я спокоен.
А малышня пугается очень громких звуков. Чтобы Вы знали, это безусловный инстинкт ещё от наших животных предков.

У меня этот перец в черном списке уже не один год. Чего и всем желаю.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 19:59

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.

А ну тоді потрібно казати що Харків під захистом patriots та THADs може бомбити перестанут
Ukrainian
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