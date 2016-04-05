edvardd написав:США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину
а де пруф що не фейк?
Ніколи не розумів навіщо повністю озвучувати плани поставок. Давайте мовчки, але давайте. Бо уже були заяви Брюселю що буде 60 літаків через годину, а потім заяви країн що ніяких літаків вони передавати не збираються.
ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.
ЛАД написав:Суки! Малышня пугается взрывов, плачет.
Дети чувствуют страх родителей. Прежде всего успокойся сам.(ламать себя это нормально) А детворе можно рассказать их любимую сказку. В принципе это от возраста... но нельзя дать вырости у детей чувству страха. - Можешь даже гопака станцевать, лишь бы смеялись.
Меня успокаивать не надо, я спокоен. А малышня пугается очень громких звуков. Чтобы Вы знали, это безусловный инстинкт ещё от наших животных предков.
У меня этот перец в черном списке уже не один год. Чего и всем желаю.