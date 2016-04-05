Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:44
Рейх можна тільки перемогти якщо грати його правилами.
Батарею патріотів з военторгу під Харків з амириканцями добровольцями і тд
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:45
По решению Нацбанка Украины основные акционеры «Альфа-Банк Украина» лишены контроля над банком.
Им теперь управляет временный совет директоров, в который входят граждане Украины. Социальными сетями банка теперь также занимается украинский менеджмент. https://www.google.com/amp/s/www.epravd ... /index.amp
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vitaliian
в Нед 06 бер, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:45
heineken
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:56
Ukrainian написав: flyman написав: edvardd написав:
США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину
а де пруф що не фейк?
Ніколи не розумів навіщо повністю озвучувати плани поставок.
Давайте мовчки, але давайте.
Бо уже були заяви Брюселю що буде 60 літаків через годину, а потім заяви країн що ніяких літаків вони передавати не збираються.
ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.
wild.tomcat
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:59
ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ЛАД написав:
Суки! Малышня пугается взрывов, плачет.
Дети чувствуют страх родителей.
Прежде всего успокойся сам.(ламать себя это нормально) А детворе можно рассказать их любимую сказку.
В принципе это от возраста... но нельзя дать вырости у детей чувству страха.
- Можешь даже гопака станцевать, лишь бы смеялись.
Меня успокаивать не надо, я спокоен.
А малышня пугается
очень громких звуков
. Чтобы Вы знали, это безусловный инстинкт ещё от наших животных предков.
У меня этот перец в черном списке уже не один год. Чего и всем желаю.
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Додано: Нед 06 бер, 2022 19:59
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:05
wild.tomcat написав:
ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.
А ну тоді потрібно казати що Харків під захистом patriots та THADs може бомбити перестанут
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:13
Тут на відео світло уже на першому темно
Пишуть що збили літак (другий ?)
Українські військові знищили ще один російський літак Су-25 у Харкові: відео
Близько 18.15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ” , – написав він.
https://prm.ua/ukrainski-viyskovi-znysh ... ovi-video/
Якщо дійсно два літаки то це повино пілотів рейху трохи вгамувати
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:21
Пишуть що Трамп казав путіну що буде бомбити Москву якщо раша нападе на Україну
А байден сцикун і пуйло це знає
Trump threatened to ‘bomb Moscow’ if Russia invaded Ukraine during his presidency
https://www.skynews.com.au/opinion/outs ... f4da182fe5
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:23
Ukrainian написав: wild.tomcat написав:
ну як варіант щоб чухонці трохи до берега прибилися і перестали їх плутати, щоб типу інформвійни.
А ну тоді потрібно казати що Харків під захистом patriots та THADs може бомбити перестанут
тре не казати, а збивати, один збитий літак ліпше 1000 сказаних слів про ПРО
Ukrainian написав:
Тут на відео світло уже на першому темно
Пишуть що збили літак (другий ?)
Українські військові знищили ще один російський літак Су-25 у Харкові: відео
Близько 18.15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ” , – написав він.
https://prm.ua/ukrainski-viyskovi-znysh ... ovi-video/
Якщо дійсно два літаки то це повино пілотів рейху трохи вгамувати
мабуть таки, підвезли ПЗРК
flyman
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