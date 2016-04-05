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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 246247248249>
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:26

Колеги, накидайте страйків одному "звихнотому одеситу"
https://youtu.be/EgaF4WQtmjA

дякую наперед
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:33

  greenozon написав:Колеги, накидайте страйків одному "звихнотому одеситу"
https://youtu.be/EgaF4WQtmjA

дякую наперед


Йому руській мір надавав раз надавав звіздюлів в АР Крим, що втік аж в Канаду/США, потім вернувся в Одесу, але ж йому руській мір ще раз дасть цукерку "тузік", і як повезе, буде знову жити в трейлері, смажити "божєствєнну яішницю" і збирати на квартирку вже третій раз.

Пам"ять як гупії.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:45

Сейчас по ТВ Терехов (мэр) сказал, что сбили 2 самолёта. Надеюсь, инфа точная.
Ещё, правда, сказал, что летают вертолёты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 20:49

  ЛАД написав:Сейчас по ТВ Терехов (мэр) сказал, что сбили 2 самолёта. Надеюсь, инфа точная.
Ещё, правда, сказал, что летают вертолёты.

Вертоліт відносно легка ціль для стінгерів, тому думаю що не довго вони літатимуть
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:04

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:15

Каким маршрутом сегодня безопасно выехать из Киева в Западную Украину на машине?
l66
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:20

  l66 написав:Каким маршрутом сегодня безопасно выехать из Киева в Западную Украину на машине?


Насколько знаю на юг по Одеской трасе, но лучше перезвонить на горячую линию.

Модератор - зачем убрал подпись снизу, недавно же была.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:23

Видео митингов сегодня, 6-го марта во временно оккупированных населенных пунктов (Херсон, Новая Каховка, Каланчак, Новоалексеевка) - https://suspilne.media/214442-u-hersoni ... okupantiv/
и здесь - https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... tingi.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:24

Хомякоид
А какой телефон горячей линии?
l66
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тре не казати, а збивати, один збитий літак ліпше 1000 сказаних слів про ПРО

Збивай
Ukrainian
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