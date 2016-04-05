Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:26
Колеги, накидайте страйків одному "звихнотому одеситу"
https://youtu.be/EgaF4WQtmjA
дякую наперед
greenozon
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:33
Йому руській мір надавав раз надавав звіздюлів в АР Крим, що втік аж в Канаду/США, потім вернувся в Одесу, але ж йому руській мір ще раз дасть цукерку "тузік", і як повезе, буде знову жити в трейлері, смажити "божєствєнну яішницю" і збирати на квартирку вже третій раз.
Пам"ять як гупії.
flyman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:45
Сейчас по ТВ Терехов (мэр) сказал, что сбили 2 самолёта. Надеюсь, инфа точная.
Ещё, правда, сказал, что летают вертолёты.
ЛАД
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Додано: Нед 06 бер, 2022 20:49
ЛАД написав:
Сейчас по ТВ Терехов (мэр) сказал, что сбили 2 самолёта. Надеюсь, инфа точная.
Ещё, правда, сказал, что летают вертолёты.
Вертоліт відносно легка ціль для стінгерів, тому думаю що не довго вони літатимуть
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:04
Ukrainian
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:15
Каким маршрутом сегодня безопасно выехать из Киева в Западную Украину на машине?
l66
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:20
l66 написав:
Каким маршрутом сегодня безопасно выехать из Киева в Западную Украину на машине?
Насколько знаю на юг по Одеской трасе, но лучше перезвонить на горячую линию.
Модератор - зачем убрал подпись снизу, недавно же была.
Хомякоид
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:23
Видео митингов сегодня, 6-го марта во временно оккупированных населенных пунктов (Херсон, Новая Каховка, Каланчак, Новоалексеевка) -
https://suspilne.media/214442-u-hersoni ... okupantiv/
и здесь -
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... tingi.html
yanyura
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:24
Хомякоид А какой телефон горячей линии?
l66
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:24
flyman написав:
тре не казати, а збивати, один збитий літак ліпше 1000 сказаних слів про ПРО
Збивай
Ukrainian
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