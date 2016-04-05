Я не в Украине уже 6 лет.
Попробуйте что-то нагуглить, в мэрии должны быть
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:26
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:30
Рейх везе поїздом цивільні автобуси та вантажівки на украінський фронт
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мер Миколаєва сказав, що сьогодні збили два наших літака, коли заходили на друге коло по колоні. Почали охороняти колони бензовозів, орки теж вчаться. Друга хвиля буде більша і важча.
На Раші вже виправдовують напад що ми, начебто, розробляли ядерну зброю. Пуйло теж навряд чи її використає, але дуже вже воно хворе.
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:37
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