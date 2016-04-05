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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:26

  l66 написав:Хомякоид
А какой телефон горячей линии?


Я не в Украине уже 6 лет.
Попробуйте что-то нагуглить, в мэрии должны быть
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:30

Рейх везе поїздом цивільні автобуси та вантажівки на украінський фронт
https://www.reddit.com/r/Damnthatsinter ... n_ukraine/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Якщо дійсно два літаки то це повино пілотів рейху трохи вгамувати

Мер Миколаєва сказав, що сьогодні збили два наших літака, коли заходили на друге коло по колоні. Почали охороняти колони бензовозів, орки теж вчаться. Друга хвиля буде більша і важча.
На Раші вже виправдовують напад що ми, начебто, розробляли ядерну зброю. Пуйло теж навряд чи її використає, але дуже вже воно хворе.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 21:37

  Ukrainian написав:
  flyman написав:тре не казати, а збивати, один збитий літак ліпше 1000 сказаних слів про ПРО

Збивай

палкою?
flyman
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  #<1 ... 246247248249
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