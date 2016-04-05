Я не в Украине уже 6 лет.
Попробуйте что-то нагуглить, в мэрии должны быть
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:26
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:30
Рейх везе поїздом цивільні автобуси та вантажівки на украінський фронт
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мер Миколаєва сказав, що сьогодні збили два наших літака, коли заходили на друге коло по колоні. Почали охороняти колони бензовозів, орки теж вчаться. Друга хвиля буде більша і важча.
На Раші вже виправдовують напад що ми, начебто, розробляли ядерну зброю. Пуйло теж навряд чи її використає, але дуже вже воно хворе.
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:37
Додано: Нед 06 бер, 2022 21:48
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:01
Тут кто-то выкладывал ссылку на ежедневный мониторинг ситуации от ВВС.
Можете сейчас выложить ссылку?
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:13
Это мой друг Ося выкладывал
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️"Українська правда" повідомляє, що Блінкену поставили неправильне питання.
США не проти передачі літаків, але це не означає, що авіація невдовзі буде в нас.
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:16
Вчера знакомый утром выехал с семьей из Николаева к молдавской границе. Дорога до Одессы заняла десять( ) часов. Обычно это не более 1,5 часа, если сильно не спешить.
Додано: Нед 06 бер, 2022 22:17
У Польщі жодних рішень щодо передачі Україні бойових літаків поки що не прийнято.
Про це повідомляє польське видання Onet, з посиланням на офіційного представника уряду Польщі Петро Мюллера.
«Щодо перекидання Польщею літаків Україні, то на даний момент жодних рішень не прийнято», - сказав Мюллер.
Він додав, що інформація про те, що з території Польщі вилітають літаки бойового призначення до України, не відповідає дійсності.
«Також хочу наголосити, що не відповідає дійсності інформація про те, що з території Польщі з бойовою метою на територію України вилітають літаки. Я також хотів би це однозначно спростувати», - наголосив представник уряду Польщі.
Варто зазначити, що раніше таку інформацію розповсюджувало Міноборони РФ.
Нагадаємо, європейські країни збиралися передати Україні 70 літаків МіГ-29 та Су-25.
Але згодом стало відомо, що країни Євросоюзу передумали.
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