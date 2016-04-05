Додано: Нед 06 бер, 2022 23:03

Конфликт Москвы и Киева уходит корнями в историю. Его суть - Кремль не признает независимости Украины. Предпосылки для напряженности в отношениях России и Украины и начала большой войны, развязанной утром 24 февраля, складывались не один десяток лет. Аргументы, которые приводит президент России Владимир Путин, уходят корнями еще дальше, в Средневековье, когда части нынешних Украины и России входили в Киевскую Русь. Оттуда тезис главы Кремля об "одном народе", к которому он причисляет и белорусов.



При этом президент РФ редко вспоминает, что у русских и украинцев не всегда был один путь и что в итоге сформировались два языка и две культуры - родственные, но разные. Когда обе республики стали отдельными странами после распада Советского Союза появилось еще одно отличие, политическое. Киев пошел по пути западных демократий, со сменяемостью власти. Москва с него свернула.



Нынешняя война - результат политики последних 30 лет.



Сопротивление российской армии, оказанное украинцами в первую неделю войны, оказалось значительно более мощным и решительным, чем ожидал российский президент Владимир Путин - или, скорее, чем обещали ему генералы. Однако мы все еще находимся в самом начале - на первых этапах - весьма болезненной и разрушительной войны.



По всей видимости, Путин надеялся, что Киев удастся взять уже через несколько дней после вторжения российских сил. И почти наверняка рассчитывал, что страны Запада - устрашенные и разобщенные - смирятся с тем, что Москва вернула себе "исконно русскую" (по мнению Путина) территорию.



Однако ни того ни другого не произошло. Украина оказалась крепким орешком, а реакция Запада - особенно Германии - гораздо жестче, чем ожидал российский президент.



Российской экономике уже нанесен серьезный удар. Китай - единственная дружественная Путину держава - теперь, кажется, обеспокоен тем, что гнев Запада может обернуться и против Пекина, нанеся серьезный ущерб китайской экономике. От российского вторжения на Украину Пекин поспешил дистанцироваться.



Позиции НАТО, с другой стороны, могут лишь усилиться. Теперь к Альянсу могут присоединиться нейтральные Швеция и Финляндия - из соображений собственной безопасности. Путин начал эту войну, чтобы остановить вступление в НАТО Украины - а в результате число стран-участниц Североатлантического альянса на северо-западных границах России, возможно, только увеличится.



Все это - серьезные сбои в плане Путина, обусловленные его собственными просчетами. Находясь в изоляции из-за коронавирусной пандемии, Путин редко встречался с советниками. А те, с которыми все же встречался, по всей видимости, говорили ему лишь то, что он хотел услышать.



Теперь ему придется искать новые ходы. Путин никогда не отступал, потерпев неудачу. Он ударит еще раз - уже сильнее - и для этого в его распоряжении есть все необходимые средства.



Украинский посол в США утверждает, что российская армия уже применила термобарическое оружие, которое в народе называют "вакуумной бомбой".



(Примечание Би-би-си: такие снаряды сначала распыляют в воздухе горючий аэрозоль, а затем подрывают получившееся газовое облако, создавая масштабный взрыв очень высокой температуры; они отличаются огромной поражающей силой при относительно невысокой точности)



В такие времена, как сейчас, послы нередко преувеличивают факты, сообщая о невероятных вещах, однако непреложный факт заключается в том, что российские термобарические ракеты на пути к Украине мы уже видели. Аналитики считают, что их более широкое применение - это вопрос времени.



На фотографиях попавших под обстрел районов Киева можно увидеть следы, похожие на те, что оставляют кассетные бомбы. Такие снаряды при приближении к цели распадаются на множество маленьких "бомбочек", несущих всем находящимся в зоне поражения ужасные осколочные ранения.



Кассетные бомбы запрещены международной конвенцией 2008 года, однако подписывать этот документ Россия отказалась, заявив, что применяет их в соответствии с международным правом. Жители Харькова могли бы с этим поспорить.



Владимир Путин никогда не боялся применять высокоопасное оружие. Считается, что с высокой вероятностью он лично санкционировал использование радиоактивного полония-210 для отравления в Лондоне в 2006 году бывшего агента КГБ Александра Литвиненко.



Скорее всего, он же распорядился применить нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Солсбери в 2018 году для отравления еще одного перебежчика, Сергея Скрипаля. Скрипаль выжил, однако еще одну, случайную жертву спасти не удалось: Дон Стерджесс погибла, нанеся вещество себе на кожу.



Путина, судя по всему, не волнует угроза жизни случайных гражданских людей. Упомянутые выше покушения были хорошо спланированы заранее, у них были конкретные задачи - в отличие от ситуации, которую мы наблюдаем сейчас на Украине. Но общий принцип тот же: если на кону интересы России, то жизнями мирных жителей вполне можно пренебречь.



В случае если на Украине все пойдет не так, как хотелось бы президенту Путину - может ли он применить ядерное оружие,? Полностью исключать этот вариант нельзя, хотя большинство аналитиков считает, что до этого еще далеко.



Путин действительно предупреждал, что вмешательство в ситуацию на Украине извне страны, чревато тяжелейшими последствиями - как для конкретных людей, так и для истории в целом.



Он также говорил, что существование мира, в котором нет России, не имеет смысла. Впрочем, тут следует помнить, что для того, чтобы началась ядерная война, командование НАТО должно тоже очень серьезно просчитаться.



История может повториться: в 1939 году Сталин напал на Финляндию, рассчитывая одержать победу буквально за несколько дней. Однако Финляндия развернула мощную оборону - и советская армия потерпела обидное поражение. Боевые действия продолжались более 100 дней: Финляндия потеряла часть территории, но сохранила независимость.



Мы сейчас пока находимся лишь в начале конфликта, и сам тот факт, что Украина оказывает мощное сопротивление, еще не означает, что ей удастся долго выдерживать натиск России.



Однако первый раунд, безусловно, завершился хорошо, и ответ Запада оказался куда сильнее, чем ожидали многие. В первую очередь - сам президент Владимир Путин.