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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 06:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.bbc.com/russian/live/news-60570934 сегодня
Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения
Пентагон провел очередной брифинг о ходе войны с высокопоставленным функционером, которого попросили не называть. Такие брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно, именно на таких условиях.

По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).



Но интересно другое
Политика , 21 янв, 16:03
Блинкен указал России на способ доказать миру, что она не хочет агрессии
Глава Госдепа Блинкен: Россия должна отвести войска от границы с Украиной
По словам госсекретаря, Россия сконцентрировала 100 тыс. военных на границах Украины и ей следует начать с отведения войск, чтобы убедить мир в отсутствии планов по «вторжению»

https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ua

Вот еще очень интересная картинка была
https://images.weserv.nl/?q=85&output=w ... 1202103852
(https://nv.ua/ukraine/politics/rossiya- ... 99298.html 4 декабря 2021)

А их потери на вчера были только лишь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/6/7328705/
Потери противника превысили 11 тысяч человек – Генштаб
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА 2022, 09:11


Что-то я немного запутался в цифрах. Где 100 тыс - 11 тыс уничтоженных = 89 тыс ? Где все остальные танки, самолеты и т.д, которые были сконцентрированы раннее на границе?
О каких 95% речь?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 07:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Alex2007 написав:О каких 95% речь?

Ти ватник?
95% з тих що були біля кордонів України зараз на території України. Де написано що вони усі здохли?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 07:26

  Ukrainian написав:
  Alex2007 написав:О каких 95% речь?

Ти ватник?
95% з тих що були біля кордонів України зараз на території України. Де написано що вони усі здохли?


Ватник-не ватник оставь при себе. Я и не говорил о том что они сдохли, дурик (хотя было бы хорошо если б они сдохли :D )
Я спрашивал где они: уже на территории Украины или где (еще пока там на рфии)? Или цифра 95% неточная (а может, наоборот, информация о тех ранее накопленных силах преувеличенная была) .

Если же они на территории Украины, как ты говоришь, тогда плохо... Хотя откуда ты это знаешь.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 бер, 2022 07:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 07:31

  Alex2007 написав:Что-то я немного запутался в цифрах. Где 100 тыс - 11 тыс уничтоженных = 89 тыс ? Где все остальные танки, самолеты и т.д, которые были сконцентрированы раннее на границе?
О каких 95% речь?

Ты в Украине живешь ? или где ?
Если на 12-й день войны такое спрашиваешь

Всё это под Черниговом, Киевом, Сумами, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 07:33

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:Что-то я немного запутался в цифрах. Где 100 тыс - 11 тыс уничтоженных = 89 тыс ? Где все остальные танки, самолеты и т.д, которые были сконцентрированы раннее на границе?
О каких 95% речь?

Ты в Украине живешь ? или где ?
Если на 12-й день войны такое спрашиваешь

Всё это под Черниговом, Киевом, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами


Ты хочешь сказать что всё то вооружение, которое было на картинке (ссылку я там давал) уже полностью перекинуто на Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь? Все артустановки, танки, самолеты, катера, особенно 6 подводных лодок ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 бер, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 07:34

  Ukrainian написав:
  Alex2007 написав:О каких 95% речь?

Ти ватник?
95% з тих що були біля кордонів України зараз на території України. Де написано що вони усі здохли?


или тупой (что ранее не наблюдалось, или падла)

Алех , включи мозги

95% из того , что было в январе 2022 на границах уже задействованы (не уничтожены), т.е. как такового резерва практически у орков нет

Крылатые ракеты "калибры" закончились (может где наскребут еще 10-15 штук), используют Искандеры (тактические ракеты с радиусом 400-450 км)

когда вчера написали про 46 тысяч нейтрализованных (это включая те БТРг или б/с ) которые прячутся по лесам и неспособны вести активные боевые действия (включая ДНРовских гопников)
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