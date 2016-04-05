Додано: Пон 07 бер, 2022 07:47

prodigy написав: Alex2007 написав: pesikot написав: Ты в Украине живешь ? или где ?

Если на 12-й день войны такое спрашиваешь



Всё это под Черниговом, Киевом, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами Ты в Украине живешь ? или где ?Если на 12-й день войны такое спрашиваешьВсё это под Черниговом, Киевом, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами



Ты хочешь сказать что всё то вооружение, которое было на картинке (ссылку я там давал) уже полностью перекинуто на Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь? Все артустановки, танки, самолеты, катера, особенно 6 подводных лодок ? Ты хочешь сказать что всё то вооружение, которое было на картинке (ссылку я там давал) ужеперекинуто на Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь? Все артустановки, танки, самолеты, катера, особенно 6 подводных лодок ?





если ты спрашиваешь про подводные лодки, значит тебе лет 10-11?

в какой войне могут принять участие ПЛ? только против ПЛ/кораблей

АПЛ могут кидаться Булавой (но это не к нам)



танков в РФ более 10тысяч, но те, что на ходу не более 1500, и они практически все задействованы... Не веришь? Тогда как так может получиться, что танк в Парад на КП в Москве захвачен нашими. Говорит о том, что все брошено "ради победы" и мы это новенькое у них отбираем. Отобрали и ввели в бой больше несколько десятков танков

и почти под сотню БТРов если ты спрашиваешь про подводные лодки, значит тебе лет 10-11?в какой войне могут принять участие ПЛ? только против ПЛ/кораблейАПЛ могут кидаться Булавой (но это не к нам)танков в РФ более 10тысяч, но те, что на ходу не более 1500, и они практически все задействованы... Не веришь? Тогда как так может получиться, что танк в Парад на КП в Москве захвачен нашими. Говорит о том, что все брошено "ради победы" и мы это новенькое у них отбираем. Отобрали и ввели в бой больше несколько десятков танкови почти под сотню БТРов

еще раз.(и хоть это данные несколько месячной давности, они там что-то двигали туда-сюда, но ничего особо в результате не передвигали в итоге)Бог с ними с подводными лодками; где тогда 75 кораблей, а? Стоят тихонько возле Крымского побережья? Так это не 95% задействованных сил по информации Пентагона. (пока что пару катеров наши накрыли). Большинство - это лоханки полусгнившие-заржавевшие? - возможно, а может и нет.И помучать нас еще могут, так что расслаблять булки от того, что Пентагон сказал что-то, никак нельзя. Вот к чему я.п.с. На третий день войны, тоже говорили, что "это решающий день" и все такое подобное. А на дворе 12 день. Это ни в коем случае не разгон зрады, это просто к тому что недооценивать врага (будь он проклят до конца веков), который готовился давно - нельзя.