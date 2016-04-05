Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения Пентагон провел очередной брифинг о ходе войны с высокопоставленным функционером, которого попросили не называть. Такие брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно, именно на таких условиях.
По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).
Но интересно другое
Политика , 21 янв, 16:03 Блинкен указал России на способ доказать миру, что она не хочет агрессии Глава Госдепа Блинкен: Россия должна отвести войска от границы с Украиной По словам госсекретаря, Россия сконцентрировала 100 тыс. военных на границах Украины и ей следует начать с отведения войск, чтобы убедить мир в отсутствии планов по «вторжению»
Ти ватник? 95% з тих що були біля кордонів України зараз на території України. Де написано що вони усі здохли?
Ватник-не ватник оставь при себе. Я и не говорил о том что они сдохли, дурик (хотя было бы хорошо если б они сдохли ) Я спрашивал где они: уже на территории Украины или где (еще пока там на рфии)? Или цифра 95% неточная (а может, наоборот, информация о тех ранее накопленных силах преувеличенная была) .
Если же они на территории Украины, как ты говоришь, тогда плохо... Хотя откуда ты это знаешь.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 бер, 2022 07:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Что-то я немного запутался в цифрах. Где 100 тыс - 11 тыс уничтоженных = 89 тыс ? Где все остальные танки, самолеты и т.д, которые были сконцентрированы раннее на границе? О каких 95% речь?
Ты в Украине живешь ? или где ? Если на 12-й день войны такое спрашиваешь
Всё это под Черниговом, Киевом, Сумами, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами
Alex2007 написав:Что-то я немного запутался в цифрах. Где 100 тыс - 11 тыс уничтоженных = 89 тыс ? Где все остальные танки, самолеты и т.д, которые были сконцентрированы раннее на границе? О каких 95% речь?
Ты в Украине живешь ? или где ? Если на 12-й день войны такое спрашиваешь
Всё это под Черниговом, Киевом, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами
Ты хочешь сказать что всё то вооружение, которое было на картинке (ссылку я там давал) уже полностью перекинуто на Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь? Все артустановки, танки, самолеты, катера, особенно 6 подводных лодок ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 бер, 2022 07:34, всього редагувалось 1 раз.
prodigy, Еще один умник нашелся. Можно и нормально сказать без вот этих вот тупой.ватник,падла. Даже если сразу где-то не догнал я. Это был всего лишь вопрос, а не какая-то зрада-перемога или еще что-то. сразу наезды. Тьфу. хорошо, если 46 нейтрализованных.
сейчас конечно можно много советовать-НО, катера (старье списанное американцами) типа Айленд годятся для COST GUARD (для погранцов в борьбе с контрабандистами (доставкой наркоты в тер.воды США), нам они тоже пригодились, но по большому это чистая фигня для врага.
танков в РФ более 10тысяч, но те, что на ходу не более 1500, и они практически все задействованы... Не веришь? Тогда как так может получиться, что танк с Парада на Красной площади в Москве захвачен нашими. Это говорит о том, что все брошено "ради победы" и мы это новенькое у них отбираем. Отобрали и ввели в бой больше несколько десятков танков и почти под сотню БТРов
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 07 бер, 2022 08:37, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:prodigy, Еще один умник нашелся. Можно и нормально сказать без вот этих вот тупой.ватник,падла. Даже если сразу где-то не догнал я. Это был всего лишь вопрос, а не какая-то зрада-перемога или еще что-то. сразу наезды. Тьфу. хорошо, если 46 нейтрализованных.
pesikot написав:Ты в Украине живешь ? или где ? Если на 12-й день войны такое спрашиваешь
Всё это под Черниговом, Киевом, Харьковом, Херсоном, Мариуполем и другими городами
Ты хочешь сказать что всё то вооружение, которое было на картинке (ссылку я там давал) уже полностью перекинуто на Чернигов, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь? Все артустановки, танки, самолеты, катера, особенно 6 подводных лодок ?
если ты спрашиваешь про подводные лодки, значит тебе лет 10-11? в какой войне могут принять участие ПЛ? только против ПЛ/кораблей АПЛ могут кидаться Булавой (но это не к нам)
танков в РФ более 10тысяч, но те, что на ходу не более 1500, и они практически все задействованы... Не веришь? Тогда как так может получиться, что танк в Парад на КП в Москве захвачен нашими. Говорит о том, что все брошено "ради победы" и мы это новенькое у них отбираем. Отобрали и ввели в бой больше несколько десятков танков и почти под сотню БТРов
Бог с ними с подводными лодками; где тогда 75 кораблей, а? Стоят тихонько возле Крымского побережья? Так это не 95% задействованных сил по информации Пентагона. (пока что пару катеров наши накрыли). Большинство - это лоханки полусгнившие-заржавевшие? - возможно, а может и нет. И помучать нас еще могут, так что расслаблять булки от того, что Пентагон сказал что-то, никак нельзя. Вот к чему я. п.с. На третий день войны, тоже говорили, что "это решающий день" и все такое подобное. А на дворе 12 день. Это ни в коем случае не разгон зрады, это просто к тому что недооценивать врага (будь он проклят до конца веков), который готовился давно - нельзя.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 бер, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.