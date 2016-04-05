Додано: Пон 07 бер, 2022 08:34

Alex2007



корабли (старые десантные калоши 1970/73г) могут взять на борт до батальона десантников, т.е 75 кораблей -75 батальонов???



Нет у них в Крыму такого количества, может тысячи 4 наскребут максимум

и то, это не "элита" а салаги прошлого года призыва, которые при попытке высадить их на пляж Ланжерона уже подняли бучу. Кто им в Одеса даст спокойно подойти к пирсам (старые наши пирсы на пляжах заминированы. Высаживаться в холодную воду (сейчас +4с в Черном море)-это смерть от переохлаждения в течении 15 минут максимум





Время безопасного пребывания человека в воде:



- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;

- при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.



Сказать уверенно, что угрозы десанта нет нельзя. От Коблебло и до Вилково практически сплошной пологий берег (есть кусочек возвышенности в районе Санжейки, но это не существенно)-т.е. необходимо защитить побережье на протяженности больше 100км



с точки зрения пропаганды РФ -десант в порт Одессы самое то, но это самоубийство (правда русские это практиковали в Феодосии в 1942г), это маловероятно , скорей всего если и будет-то где-то в Затоке/Грибовке, но там их ждут -пусть начинают(как говорят в Одесе-мы уже устали вас ждать).



В общем не паникуем а готовимся, люди не сидят на месте сложа руки

каждый день делают укрепления ...

Дерибасовская приобрела иной вид



на сегодня для Одессы очень важен Воскресенск (уже писал об этом)



по поводу того, что ты удивляешься, что "говорили через 3 дня будет перелом, а сегодня 11 дней"

я не военный эксперт, но анализирую то, что происходит в режиме нон-стоп

и могу сказать с уверенностью на 80% что противник в такой войне должен ежедневно наращивать темп(интенсивность ударов артиллерии и с воздуха ), последние 3 дня темп существенно снизился (насколько ? ну на 20-25%)-это не мало, и это говорит о том:

1) противник перегруппировывается для нанесения ударов (цель Номер 1-КИЕВ)

2) решает логистические проблемы с подвозом снарядов/топлива

новых огромных колон уже в таком количестве как до 1 марта нет



если 24-25 фев они подрывали свою технику, которая заглохла на марше(чтобы не досталась партизанам), то сегодня просто бросают в лесу "новенькие" Т90, Панцири и пехом возвращаются в Брянск

3) РФ панически пытается изыскать резервы (потому что их генералы сцыкуны и у них есть что терять-виллы/дома/деньги, а вот мальчишек курсантов 2го курса им абсолютно не жаль)

4) в Сирии проводиться вербовка наемников за 300-500 долл (но доставить даже самолетами будет сложно, дней 10 точно у нас есть)

5) Путин не решается объявить военное положение(на РФ никто не напал, так ведь?),но для них это не важно. Почему медлит? Потому что у них "потерь нет", все с говно-ТВ знали какую они нарастили мощь на границах наших, и что? где эта мощь, если через 10 дней объявить в/п и всеобщую мобилизацию

Появятся вопросы...



6)Есть большая вероятность, что если мы продержимся еще 10 дней в таком же состоянии как сегодня (т.е. ни шагу назад)-то Путин казнит Шойгу (обвинив его агентом всех разведок стран НАТО) скорей всего Эстонии (для смеху)