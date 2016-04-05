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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 250251252253>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:08

  Хомякоид написав:Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.


до конца марта -100%

что такое дефолт? отказ платить по счетам

так им не привыкать, РФ оказались вернуть самолеты взятые в лизинг (практически конфисковали чужое имущество), с таким подходом им еще лет 20 никто ничего не даст в кредит(в лизинг)...страна -без совести и обязательств
но на состояние дел на фронте это будем иметь эффект НОЛЬ , пока у них есть запасы снарядов на 3 года войны (может 10-20% уже не надежны и могут взорваться даже при погрузке), но главное -людской резерв

если рабы не поднимут восстание (1% вероятности), ну хотя бы саботаж (где-то 3-4% вероятности) не выход на работу, уклонение от призыва (тут я даю шансов 20%)-молодежь упоротая не настолько как пенсионеры
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:16

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Простой пример представьте если на предприятии заболело 50% рабочих. Как дальше выполнять функционал ?
загуглите численность вражеской колоны длиной 40 км которая стоит в 30 км от Ирпеня, там от 30 до 40 тыс человек. Оно конечно легче от 11к вражеских жмуров, но не настолько как вы пишите. Военные аналитики (которые умеют считать) пишут что для победы нужно минуснуть 65к живой силы врага.

То есть если минусовать 1к в День это ещё 65 дней активной фазы войны.


ви мінусуйте не тільки 200х, а 300х теж. на даний момент вони свою функцію виконувати не можуть рівно так само як і 200і. більше того - вони відтянуть на себе якийсь ресурс. на скільки часу вони не зможуть нічого виконувати - інше питання. і чи сильно захочуть після цього, теж. ну і якась частина з 300х, в силу отриманих поранень, вже ніколи не зможе виконувати ніяких бойових задач. так що математика тут не така вже і проста.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:21

  wild.tomcat написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Простой пример представьте если на предприятии заболело 50% рабочих. Как дальше выполнять функционал ?
загуглите численность вражеской колоны длиной 40 км которая стоит в 30 км от Ирпеня, там от 30 до 40 тыс человек. Оно конечно легче от 11к вражеских жмуров, но не настолько как вы пишите. Военные аналитики (которые умеют считать) пишут что для победы нужно минуснуть 65к живой силы врага.

То есть если минусовать 1к в День это ещё 65 дней активной фазы войны.


ви мінусуйте не тільки 200х, а 300х теж. на даний момент вони свою функцію виконувати не можуть рівно так само як і 200і. більше того - вони відтянуть на себе якийсь ресурс. на скільки часу вони не зможуть нічого виконувати - інше питання. і чи сильно захочуть після цього, теж. ну і якась частина з 300х, в силу отриманих поранень, вже ніколи не зможе виконувати ніяких бойових задач. так що математика тут не така вже і проста.

анализ поступивших раненных говорит, что значительная часть похожа на самострелы - они себя сами ликвидируют...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зафіксовано ще один жахливий злочин російських варварів проти української культури. Окупанти-рашисти цілеспрямовано і методично нищать історичну пам’ятку в місті Седнєві на Чернігівщині, повідомив директор Чернігівського історичного музею В.В. Тарновського Сергій Лаєвський.

«Окупанти з люттю у відчаї виганяють мешканців Седнєва з домівок і облаштовуються там. Продовжуються грабунки та мародерство властиве «рускому міру». Садибу родини Лизогубів захопили і нищать все», — зазначив музейник.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:03

Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:12

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Простой пример представьте если на предприятии заболело 50% рабочих. Как дальше выполнять функционал ?
загуглите численность вражеской колоны длиной 40 км которая стоит в 30 км от Ирпеня, там от 30 до 40 тыс человек. Оно конечно легче от 11к вражеских жмуров, но не настолько как вы пишите. Военные аналитики (которые умеют считать) пишут что для победы нужно минуснуть 65к живой силы врага.

Зображення

То есть если минусовать 1к в День это ещё 65 дней активной фазы войны.


условно до 1 июня, с потерями врага от 50 до 70 тысяч

сколько потерь прогнозируют среди мирного населения не хочу тут постить
будет больно, тяжело но мы выстоим (орки не оставляют нам другого пути)

огромная надежда на:

-НАТО даст на не только старые Миги, но и новейшие самолеты и новейшие средства ПВО/ПРО
-добровольцы со всех стран мира (и не просто, а профи в количестве не меньше чем 50-60к)
-деморализация полная населения РФ от экономических санкций (срок месяц) , пустые навсегда прилавки (это в течении 2-3 недель), разложение армии (тут надо хотя бы 30к груз 200 и 80к 300)- течении 30-40 дней

по самым оптимистическим прогнозам месяц тяжелых испытаний

все буде УКРАЇНА! МИ ПЕРЕМОЖЕМО!
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков

будем надеяться что израильтяне поняли что пора уже остановить спятившего фашиста и решили передать нам купол.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:22

  alexop написав:
Зафіксовано ще один жахливий злочин російських варварів проти української культури. Окупанти-рашисти цілеспрямовано і методично нищать історичну пам’ятку в місті Седнєві на Чернігівщині, повідомив директор Чернігівського історичного музею В.В. Тарновського Сергій Лаєвський.

«Окупанти з люттю у відчаї виганяють мешканців Седнєва з домівок і облаштовуються там. Продовжуються грабунки та мародерство властиве «рускому міру». Садибу родини Лизогубів захопили і нищать все», — зазначив музейник.


как по мне жизнь одной маленькой девочки в Харькове/Киеве/Мариуполе
стоит сотни каких то краеведческих музеев (простите меня работники культуры)

мы молодая нация, у нас славная история, но она слишком была связана либо с поляками, либо Московией. и наши герои Крут (а вернее их подвиг) был больше мифом, чем реальным фактом сопротивления (пошли студенты в поле, слабо вооруженные, заблудились во время пурги, попали в плен /были расстреляны, хоть кого то с москалів вони вбили? немає фактів)

а сегодня у нас каждый день столько подвигов , что после войны у нас будет многотомная История "Боротьби України за СВОБОДУ от фашисткой росії"

Спитайте пана ХОЛЯВУ (він зараз в шпиталі приймає поранених), він знає в обличчя наших героїв
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:27

prodigy
Логічно, що найефектівніше направити нам літаки, які наші пілоти одразу можуть використовувати. Це екс срср: Міг, Су.
Погоджуюсь, що сучасне ППО нам дуже потрібне, навіть переносні, які не дозволять ворогам літати нижче 3 км
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:используют Искандеры (тактические ракеты с радиусом 400-450 км)

До 700 км для баллистических, и до 2300 км для крылатых. Интересно, действительно ли их используют, т.к. если верить википедии, наша пво/про против них как бы бессильна (надеюсь, нет)
Faceless
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