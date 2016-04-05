Додано: Пон 07 бер, 2022 10:08

Хомякоид написав: Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт. Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.

до конца марта -100%что такое дефолт? отказ платить по счетамтак им не привыкать, РФ оказались вернуть самолеты взятые в лизинг (практически конфисковали чужое имущество), с таким подходом им еще лет 20 никто ничего не даст в кредит(в лизинг)...страна -без совести и обязательствно на состояние дел на фронте это будем иметь эффект НОЛЬ , пока у них есть запасы снарядов на 3 года войны (может 10-20% уже не надежны и могут взорваться даже при погрузке), но главное -людской резервесли рабы не поднимут восстание (1% вероятности), ну хотя бы саботаж (где-то 3-4% вероятности) не выход на работу, уклонение от призыва (тут я даю шансов 20%)-молодежь упоротая не настолько как пенсионеры