RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:29

prodigy Я хотел сказать, что цель мордора уничтожить не только жизни наших граждан, но и нашу историю.
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:4) в Сирии проводиться вербовка наемников за 300-500 долл

Это в день что ли?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1326 раз.
Подякували: 7497 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:35

  Василь-Рівне написав:Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков


Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где российские военнослужащие решили частично разместить свой авиапарк.
- В результате было уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника, - сообщили на странице Командования морской пехоты в «Фейсбук».
https://novosti-n.org/news/Nochyu-na-ae ... tov-236496

Хіба не сюрприз? Вони щодня сюрпризи отримують, куди б не сунулись в Україні.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:42

Плани ворога

На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п.
Зображення
Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30147
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:45

  Хомякоид написав:Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.

Дефолт - понятие растяжимое. Смотря, по каким обязательствам, смотря, насколько отсрочили и т.п.
Например, уже есть решение выплачивать некоторые внешние долги в рублях по оф курсу. Формально, это не дефолт, но экономически это дефолт.
juristkostya
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 250251252253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 90802
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 444578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2349
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1726)
07.03.2022 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.