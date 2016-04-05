Василь-Рівне написав:Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков
Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где российские военнослужащие решили частично разместить свой авиапарк. - В результате было уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника, - сообщили на странице Командования морской пехоты в «Фейсбук». https://novosti-n.org/news/Nochyu-na-ae ... tov-236496
Хіба не сюрприз? Вони щодня сюрпризи отримують, куди б не сунулись в Україні.
На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п. Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Хомякоид написав:Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.
Дефолт - понятие растяжимое. Смотря, по каким обязательствам, смотря, насколько отсрочили и т.п. Например, уже есть решение выплачивать некоторые внешние долги в рублях по оф курсу. Формально, это не дефолт, но экономически это дефолт.