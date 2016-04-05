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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 251252253254>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:29

prodigy Я хотел сказать, что цель мордора уничтожить не только жизни наших граждан, но и нашу историю.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:4) в Сирии проводиться вербовка наемников за 300-500 долл

Это в день что ли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:35

  Василь-Рівне написав:Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков


Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где российские военнослужащие решили частично разместить свой авиапарк.
- В результате было уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника, - сообщили на странице Командования морской пехоты в «Фейсбук».
https://novosti-n.org/news/Nochyu-na-ae ... tov-236496

Хіба не сюрприз? Вони щодня сюрпризи отримують, куди б не сунулись в Україні.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:42

Плани ворога

На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п.
Зображення
Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:45

  Хомякоид написав:Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.

Дефолт - понятие растяжимое. Смотря, по каким обязательствам, смотря, насколько отсрочили и т.п.
Например, уже есть решение выплачивать некоторые внешние долги в рублях по оф курсу. Формально, это не дефолт, но экономически это дефолт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:51

  Faceless написав:
  prodigy написав:используют Искандеры (тактические ракеты с радиусом 400-450 км)

До 700 км для баллистических, и до 2300 км для крылатых. Интересно, действительно ли их используют, т.к. если верить википедии, наша пво/про против них как бы бессильна (надеюсь, нет)

Искандеры на нас использовали на 25% , к сожалению ещё есть, вчера в аэропорту били Х101 8 шт с бомбардировщика ТУ95
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:51

  Faceless написав:
  prodigy написав:используют Искандеры (тактические ракеты с радиусом 400-450 км)

До 700 км для баллистических, и до 2300 км для крылатых. Интересно, действительно ли их используют, т.к. если верить википедии, наша пво/про против них как бы бессильна (надеюсь, нет)


я в курсе ТТХ ракет

за неделю прочитал больше 30 статей (вкл. на англ языке) на эту тему

современные ПРО способны перехватить до 70-75% ракетных пусков (по факту)
устаревшие системы времен позднего СССР справляются максимум с 50%
но и это лучше, чем ничего

если учитывать , что точность (сверхточного оружия РФ) есть только на бумаге
не скажу, что все летит мимо, но не сантиметры это факт,
тем не менее наши делают все что могут...
тоже надеюсь на анонсированный Резником сюрприз для орков
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:52

  Faceless написав:
  prodigy написав:4) в Сирии проводиться вербовка наемников за 300-500 долл

Это в день что ли?


за 300 в месяц даже на еду не хватит
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:53

  Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п.
Зображення
Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.

Бред какой-то....
В Приднестровье сколько-нибудь сильного контингента нет. Плис, их там уже ждут
Полесская группировка заточена на охват Киева с запада, но явно не на на продвижение на 200-300 км на юг.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:58

  juristkostya написав:В Приднестровье сколько-нибудь сильного контингента нет.

Хочуть прорубати сухопутний коридор з Крима. Можливий десант з моря і повітря на південь України.


  juristkostya написав: Полесская группировка заточена на охват Киева с запада, но явно не на на продвижение на 200-300 км на юг.

Ще докинуть гарматного мяса.

П.С. Це лише плани. Реалізує ворог їх, чи ні, залежатиме від дій нашої армії.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 07 бер, 2022 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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