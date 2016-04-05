Василь-Рівне написав:Ворога чекає сюрприз: працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів — Олексій Резніков
Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона, где российские военнослужащие решили частично разместить свой авиапарк. - В результате было уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника, - сообщили на странице Командования морской пехоты в «Фейсбук». https://novosti-n.org/news/Nochyu-na-ae ... tov-236496
Хіба не сюрприз? Вони щодня сюрпризи отримують, куди б не сунулись в Україні.
На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п. Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Хомякоид написав:Добрые языки говорят что или сегодня или до конца недели масковия обьявит дехфолт.
Дефолт - понятие растяжимое. Смотря, по каким обязательствам, смотря, насколько отсрочили и т.п. Например, уже есть решение выплачивать некоторые внешние долги в рублях по оф курсу. Формально, это не дефолт, но экономически это дефолт.
prodigy написав:используют Искандеры (тактические ракеты с радиусом 400-450 км)
До 700 км для баллистических, и до 2300 км для крылатых. Интересно, действительно ли их используют, т.к. если верить википедии, наша пво/про против них как бы бессильна (надеюсь, нет)
я в курсе ТТХ ракет
за неделю прочитал больше 30 статей (вкл. на англ языке) на эту тему
современные ПРО способны перехватить до 70-75% ракетных пусков (по факту) устаревшие системы времен позднего СССР справляются максимум с 50% но и это лучше, чем ничего
если учитывать , что точность (сверхточного оружия РФ) есть только на бумаге не скажу, что все летит мимо, но не сантиметры это факт, тем не менее наши делают все что могут... тоже надеюсь на анонсированный Резником сюрприз для орков
Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п. Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Бред какой-то.... В Приднестровье сколько-нибудь сильного контингента нет. Плис, их там уже ждут Полесская группировка заточена на охват Киева с запада, но явно не на на продвижение на 200-300 км на юг.