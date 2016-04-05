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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 11:58

  Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п.
Зображення
Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.


лінія оборони на 350-400км це дурість

страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)

розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію

100% довіряю нашему Ген.Штабу ВСУ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:05

  prodigy написав:
страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)

розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію

100% довіряю нашему Ген.Штабу ВСУ

Ви забули, що маєте справу з тими, хто не жаліє власних людей. Закидають гарматним мясом. Захоплення можливе, питання лише в ціні. А за ціною москаль не постоїть. Повторю, що все залежатиме від грамотних дій керівництва армії. Але очевидно, що плани ворога такі. Не обгладати шматки з боків, а відрізати майже всю Україну. Там створити маріонетковий уряд з овощем ("легітимний" президент). Таким чином створити нову геополітичну реальність: дві України, як було з Німеччиною - ФРН і НДР. ФРН (ЗУНР) - західна і правобережна частина під керівництвом Зеленського, зі столицею у Львові. НДР (УРСР) - проросійська окупована частина зі столицею в Києві, де "легітимний" керуватиме.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 07 бер, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:19

  xaos_22 написав:prodigy
Логічно, що найефектівніше направити нам літаки, які наші пілоти одразу можуть використовувати. Це екс срср: Міг, Су.
Погоджуюсь, що сучасне ППО нам дуже потрібне, навіть переносні, які не дозволять ворогам літати нижче 3 км


це важливо тільки на короткий термін...до місяця

згоден, що літак -це не трак чі трактор
я майже 25 років пропрацював на роро/автомобилевозах

у мене були такі профі матроси, що ми оперували всю техніку яка була на судні (від легкових авто до величезних Катерпилерів вагою 40-45т) був один кумедний випадок в 2001р-судно привезло 30 нових французьских бусів в Луанду для місцевого аеропорту (всі знають, що ці буси відрізняються від CityBus, у них нізька платформа посадки, воні щирше і тд)

прийшли стівідори -знайшли кнопку яка дає доступ в кабіну і на цьому все, немає інструкції як стартанути двигун буса-на табло 9-10кнопок, просто тикати пальцев навгад-немає результату

послал запрос в Гавр, порт звернувся до шиппера (отправителя), той на завод, отримали через годину факс с інструкцією які кнопки і в якій послідовності тиснути і успішно вигрузили буси

з літаками важче, але наші пілоти в роки II світовой (той же Покришкін) воювали на американських Аєрокобрах даже успішно (і потім ні за які гроші на бажали повертатися на Які та Мигі)

нехай присилають все що завгодно-будемо вельми вдячні
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:24

  Козак-характерник написав:
  prodigy написав:
страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)

розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію

100% довіряю нашему Ген.Штабу ВСУ

Ви забули, що маєте справу з тими, хто не жаліє власних людей. Закидають гарматним мясом. Захоплення можливе, питання лише в ціні. А за ціною москаль не постоїть. Повторю, що все залежатиме від грамотних дій керівництва армії. Але очевидно, що плани ворога такі. Не обгладати шматки з боків, а відрізати майже всю Україну. Там створити маріонетковий уряд з овощем ("легітимний" президент). Таким чином створити нову геополітичну реальність: дві України, як було з Німеччиною - ФРН і НДР. ФРН (ЗУНР) - західна і правобережна частина під керівництвом Зеленського, зі столицею у Львові. НДР (УРСР) - проросійська окупована частина зі столицею в Києві, де "легітимний" керуватиме.


я вас зрозумів , ваше турбування доречне

але будувати лінію Мажино в сучасній війні:

-не маємо часу

-не маємо коштів

-всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)

як приклад сучасної війні-Сірія (поцікавтесь)

війська намагаються відкинути ворога від передмістя Києва (Гостомель, Ірпінь, Буча та інше)

ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:29

  prodigy написав:я вас зрозумів , ваше турбування доречне

але будувати лінію Мажино в сучасній війні:

-не маємо часу

-не маємо коштів

-всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)

як приклад сучасної війні-Сірія (поцікавтесь)

війська намагаються відкинути ворога від передмістя Києва (Гостомель, Ірпінь, Буча та інше)

ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)


все это актуально , когда есть снабжение и защита тылом .
Сирия тому пример .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:32

Вот реальная карта, что контролируют кацапы - в основном дороги, по которым заехали.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:41

  Schmit написав:Вот реальная карта, что контролируют кацапы - в основном дороги, по которым заехали.

По сути это варварский набег.
Zebra
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