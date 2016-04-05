Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п. Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
лінія оборони на 350-400км це дурість
страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)
розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію
prodigy написав: страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)
розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію
100% довіряю нашему Ген.Штабу ВСУ
Ви забули, що маєте справу з тими, хто не жаліє власних людей. Закидають гарматним мясом. Захоплення можливе, питання лише в ціні. А за ціною москаль не постоїть. Повторю, що все залежатиме від грамотних дій керівництва армії. Але очевидно, що плани ворога такі. Не обгладати шматки з боків, а відрізати майже всю Україну. Там створити маріонетковий уряд з овощем ("легітимний" президент). Таким чином створити нову геополітичну реальність: дві України, як було з Німеччиною - ФРН і НДР. ФРН (ЗУНР) - західна і правобережна частина під керівництвом Зеленського, зі столицею у Львові. НДР (УРСР) - проросійська окупована частина зі столицею в Києві, де "легітимний" керуватиме.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 07 бер, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
xaos_22 написав:prodigy Логічно, що найефектівніше направити нам літаки, які наші пілоти одразу можуть використовувати. Це екс срср: Міг, Су. Погоджуюсь, що сучасне ППО нам дуже потрібне, навіть переносні, які не дозволять ворогам літати нижче 3 км
це важливо тільки на короткий термін...до місяця
згоден, що літак -це не трак чі трактор я майже 25 років пропрацював на роро/автомобилевозах
у мене були такі профі матроси, що ми оперували всю техніку яка була на судні (від легкових авто до величезних Катерпилерів вагою 40-45т) був один кумедний випадок в 2001р-судно привезло 30 нових французьских бусів в Луанду для місцевого аеропорту (всі знають, що ці буси відрізняються від CityBus, у них нізька платформа посадки, воні щирше і тд)
прийшли стівідори -знайшли кнопку яка дає доступ в кабіну і на цьому все, немає інструкції як стартанути двигун буса-на табло 9-10кнопок, просто тикати пальцев навгад-немає результату
послал запрос в Гавр, порт звернувся до шиппера (отправителя), той на завод, отримали через годину факс с інструкцією які кнопки і в якій послідовності тиснути і успішно вигрузили буси
з літаками важче, але наші пілоти в роки II світовой (той же Покришкін) воювали на американських Аєрокобрах даже успішно (і потім ні за які гроші на бажали повертатися на Які та Мигі)
нехай присилають все що завгодно-будемо вельми вдячні
prodigy написав: страна дуже велика по території, орки ведуть наступ окремими колонами , немає фронту наступу , як кажуть самі мокшане -"кинжальными ударами"(тобто группа з 10 БТРг, 12 БТРг чі 5-6БТРг)
розвідка працює добре, коли є данні -ВСУ організовує протидію
100% довіряю нашему Ген.Штабу ВСУ
Ви забули, що маєте справу з тими, хто не жаліє власних людей. Закидають гарматним мясом. Захоплення можливе, питання лише в ціні. А за ціною москаль не постоїть. Повторю, що все залежатиме від грамотних дій керівництва армії. Але очевидно, що плани ворога такі. Не обгладати шматки з боків, а відрізати майже всю Україну. Там створити маріонетковий уряд з овощем ("легітимний" президент). Таким чином створити нову геополітичну реальність: дві України, як було з Німеччиною - ФРН і НДР. ФРН (ЗУНР) - західна і правобережна частина під керівництвом Зеленського, зі столицею у Львові. НДР (УРСР) - проросійська окупована частина зі столицею в Києві, де "легітимний" керуватиме.
я вас зрозумів , ваше турбування доречне
але будувати лінію Мажино в сучасній війні:
-не маємо часу
-не маємо коштів
-всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)
як приклад сучасної війні-Сірія (поцікавтесь)
війська намагаються відкинути ворога від передмістя Києва (Гостомель, Ірпінь, Буча та інше)
ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)
-всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)
як приклад сучасної війні-Сірія (поцікавтесь)
війська намагаються відкинути ворога від передмістя Києва (Гостомель, Ірпінь, Буча та інше)
ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)
все это актуально , когда есть снабжение и защита тылом . Сирия тому пример .
Я также как и многие перелопатил массу инфы и пришёл к выводу, что вероятнее всего следующее - Путлер пойдёт вабанк и организует вторую серию наступления для выполнения первичных целей.На это он бросит всё что может.Ранее мы тут перечисляли огромные военные ресурсы. но с учётом что они не все доступны и готовы к использованию. то гораздо меньше.Так же с учётом деморализации живой силы и проблемой массовой мобилизации из за нежелания русов воевать в Украине, ему не удастся сосредоточить превосходящую силу.Надеюсь нам удастся устоять от планируемого удара.Тогда в случае успеха можно рассчитывать и на большее.А именно на контрнаступление.Т о нехотя сами враги дадут нам возможность полностью вернуть и Крым и Донбасс.Уже сейчас нужно повспоминать, нет ли у них территорий ранее исконно украинских, чтобы прицепом забрать.