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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 253254255256>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:50

Мысли по участию Нато в конфликте.Они не будут вмешиваться непосредственно до самой последней точки.Пока мы сами сдерживаем врага им в этом нет смысла.Но если дела станут хуже, то думается в критический момент они будут вынуждены пойти на конфликт. т к иначе потеряют всё, что вложили в нас по ходу и при этом не получат гарантий безопасности.Очень похоже. что 3я мировая будет.Но весь вопрос в том. в каком виде и объёме это произойдёт.В представлении многих это катаклизм всей планеты и т д.на самом деле всё может обойтись и проще.Не уверен, что при подключении войск нато у путлера хватит смелости и поддержки остальных применить ядерное.Плюс уверен. что в его кругах однозначно рассматривают или убийство или переворот как минимум.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:54

prodigy

Писали, что пару дней назад какой то борт из раши пропустили в штаты для обсуждения...закрытая инфа.акцентирую на этом по причине, что очень вероятно, что за нашей спиной могут проходить договорняки.Хотя внешне все нам сочувствуют и помогают.Мы же должны понимать. что в мире правят деньги, а не любовь к ближнему.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:04

Кучинелли
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/6/7328660/
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:07

  Кучинелли написав:prodigy

Писали, что пару дней назад какой то борт из раши пропустили в штаты для обсуждения...закрытая инфа.акцентирую на этом по причине, что очень вероятно, что за нашей спиной могут проходить договорняки.Хотя внешне все нам сочувствуют и помогают.Мы же должны понимать. что в мире правят деньги, а не любовь к ближнему.


вы эти российские нарративы прекращайте :D

первые 2 дня войны такие мысли высказывали в моем городе-типа русские и украинцы не виноваты, что мир капитала (США и тд) играют в войнушки-это еще не зрада, но до зрады рукой падать, даже думать такое грех (попробуйте нашим девчонкам ,которые танки рвут сказать такое), недалекая Арахамия что то промычала про нейтральность, он очень рискует здоровьем за такой базар

вот сейчас как надо думать-(4-5 минута супер)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:12

BIGor
в моём посте нет никакого ни фейка ни зрады.Он ни чем не хуже тысяч других подобных тут постов.как раз по той инфе фейком явл то. что это был вывоз дипломатов.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:13

  Starikan написав:
  juristkostya написав:Старикан сегодня отписывался?
В его районе был очень сильный придет ночью.

Было дело, да. На Ахсарова сильно побили общаги, я сейчас там недалеко базируюсь. Такой грохот стоял, первый раз слышал, хотя на студенческих сборах был рядом с работающими зенитками.

На ППоле в местах, куда попали, от хрущёвок только каркасы. До сих пор не понимаю - это были самолеты и ли гаубицы с окружной


рад видеть вас тут живым, держитесь...орки через неделю выдохнуться

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:вы эти российские нарративы прекращайте


Источник это бывший житель Херсона, нынче американец политолог.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:18

Серега, ты слабо рвешь ж***! Даю тебе 2 дня



на 99,99% это шутка, но приятно , черт возьми, если и реально так будет через неделю
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:19

Кучинелли
РФ не вводить нові війська. ЧОМУ?
Вже усім очевидно, що існуючих військ для РФ - недостатньо для поставлених завдань. Чому він ВЖЕ не вводить нових військ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:42

  andrijk777 написав:Кучинелли
РФ не вводить нові війська. ЧОМУ?
Вже усім очевидно, що існуючих військ для РФ - недостатньо для поставлених завдань. Чому він ВЖЕ не вводить нових військ?

Це питання задай йому.Очевидного в війні не буває.
Кучинелли
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