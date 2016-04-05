Додано: Пон 07 бер, 2022 13:50

Мысли по участию Нато в конфликте.Они не будут вмешиваться непосредственно до самой последней точки.Пока мы сами сдерживаем врага им в этом нет смысла.Но если дела станут хуже, то думается в критический момент они будут вынуждены пойти на конфликт. т к иначе потеряют всё, что вложили в нас по ходу и при этом не получат гарантий безопасности.Очень похоже. что 3я мировая будет.Но весь вопрос в том. в каком виде и объёме это произойдёт.В представлении многих это катаклизм всей планеты и т д.на самом деле всё может обойтись и проще.Не уверен, что при подключении войск нато у путлера хватит смелости и поддержки остальных применить ядерное.Плюс уверен. что в его кругах однозначно рассматривают или убийство или переворот как минимум.