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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:48

  prodigy написав:я вас зрозумів , ваше турбування доречне

всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)


І Ваші мірукування мають сенс. Я до чого веду? На кожний чих-пих, має бути план, і запасний план. Тобто, що ми робитимемо, якщо основний план не реалізується. По максимуму, де і чим можна треба укріплюти наземну стаціонарну оборону. При чому будувати оборону не лише уздовж крупних трас, а між ними - прямо на землі. Ставити там мобільні групи, що зможуть діяти у тилу супротивника, у разі якщо той захопить траси. Між трасами покою їм не буде, і можна буде робити диверсії. Тобто треба поєднувати мобільні тактики боротьби, зі станціонарними. Ну і формувати вже партизанський рух з тих загонів, що залишаться в тилу ворога. Будувати логістику, як ті мобільні отряди снабжати, керувати їми як єдиним цілим, а не окремо. Свій ЦШПО - центральний штаб партизаского опору.

Я бачу ситуацію так, що пуйло пішов вабанк. Покладе кучу мяса, але йому життєво необхідно відтяпати пів України, там встановити маріонетковий уряд. Можливо навіть піде і на західну Україну з Біларусі, щоб повністю вирішити українське питання. Ось чому треба там укріпляти кордон. Впевнений на 70%, що це пуйлу не вдасться захопити лівий берег. Просто покрошать на фарш все мясо його. Але перед нами йопнутий на голову, що ускладнює аналіз. Якщо б це була людина раціональна, тверезомисляча, то він ніколи б не пішов на Україну, але це пуйло. Йому не шкода всю армію покласти, щоб маніакальну ідею реалізувати. Обгризти Україну по краям - це не те, що йому треба. А в цілому, ясно вже, що РФ - піста. Україна перемогла вже в перший день. Тут тепер основне питання в тому, яку ціну заплатиимо ми, та й ворог за нашу перемогу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:00

  Кучинелли написав:
  andrijk777 написав:Кучинелли
РФ не вводить нові війська. ЧОМУ?
Вже усім очевидно, що існуючих військ для РФ - недостатньо для поставлених завдань. Чому він ВЖЕ не вводить нових військ?

Це питання задай йому.Очевидного в війні не буває.

Ця війна взагалі не має сенсу, з їх боку. Просто Путлер залупився, і вперто б'ється лобом об стінку, поки не видохнеться.
Висловлю обережний оптимізм, що до кінця місяця актиані бойові дії закінчаться, а рашистам доведеться переключитись на внутрішні проблеми. Хоча готуватись треба завжди до гіршого, тоді не буде неочікуваних поразок.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:09

  lapay написав:Ця війна взагалі не має сенсу, з їх боку. Просто Путлер залупився, і вперто б'ється лобом об стінку, поки не видохнеться.

+++ Згодний. Йопнуте створіння. Жодного державного інтересу РФ в Україні немає. Це фантомні болі імперіїї, що розпадається.

  lapay написав:Висловлю обережний оптимізм, що до кінця місяця актиані бойові дії закінчаться, а рашистам доведеться переключитись на внутрішні проблеми. Хоча готуватись треба завжди до гіршого, тоді не буде неочікуваних поразок.

Час грає за нас. Тому вітаю будь які перемовини. Треба тягнути час. Воюють економіки, тому пуйло програв, ще в 2014. Мати все і бездарно все просрати - це бути ще тим довпойпом.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:20

  Козак-характерник написав:Можливо навіть піде і на західну Україну з Біларусі

Вже готуються зустрічати. :)

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:22

Британські добровольці їдуть в Україну

Козак-характерник
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