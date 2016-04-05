Додано: Пон 07 бер, 2022 14:48

prodigy написав: я вас зрозумів , ваше турбування доречне



всі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)



я вас зрозумів , ваше турбування доречневсі ці лінії не актуальні, тому що робиться прорив на 1-2-3 вузьких ділянках і лінія втрачає сенс існування (німці і франція в 1940р як приклад)-будували 12 років лінію (потратили купу грошей марно)

І Ваші мірукування мають сенс. Я до чого веду? На кожний чих-пих, має бути план, і запасний план. Тобто, що ми робитимемо, якщо основний план не реалізується. По максимуму, де і чим можна треба укріплюти наземну стаціонарну оборону. При чому будувати оборону не лише уздовж крупних трас, а між ними - прямо на землі. Ставити там мобільні групи, що зможуть діяти у тилу супротивника, у разі якщо той захопить траси. Між трасами покою їм не буде, і можна буде робити диверсії. Тобто треба поєднувати мобільні тактики боротьби, зі станціонарними. Ну і формувати вже партизанський рух з тих загонів, що залишаться в тилу ворога. Будувати логістику, як ті мобільні отряди снабжати, керувати їми як єдиним цілим, а не окремо. Свій ЦШПО - центральний штаб партизаского опору.Я бачу ситуацію так, що пуйло пішов вабанк. Покладе кучу мяса, але йому життєво необхідно відтяпати пів України, там встановити маріонетковий уряд. Можливо навіть піде і на західну Україну з Біларусі, щоб повністю вирішити українське питання. Ось чому треба там укріпляти кордон. Впевнений на 70%, що це пуйлу не вдасться захопити лівий берег. Просто покрошать на фарш все мясо його. Але перед нами йопнутий на голову, що ускладнює аналіз. Якщо б це була людина раціональна, тверезомисляча, то він ніколи б не пішов на Україну, але це пуйло. Йому не шкода всю армію покласти, щоб маніакальну ідею реалізувати. Обгризти Україну по краям - це не те, що йому треба. А в цілому, ясно вже, що РФ - піста. Україна перемогла вже в перший день. Тут тепер основне питання в тому, яку ціну заплатиимо ми, та й ворог за нашу перемогу.