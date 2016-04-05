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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 255256257258>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:23

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Але є варіант - громадянська війна в РФ, розпад держави.

Нереально.

Чому так вважаєте?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:27

  Козак-характерник написав:
  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Але є варіант - громадянська війна в РФ, розпад держави.

Нереально.

Чому так вважаєте?

В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая.
Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:31

  alex_dvornichenko написав:В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая.
Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.

CCCР тоже казался несокрушим.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:37

  Guineapig написав:
  alex_dvornichenko написав:В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая.
Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.

CCCР тоже казался несокрушим.

СРСР був класичною імперією. І відповідно розпався так, як розпадаються імперії.
РФ вже імперією не є. За сотні років народи РФ асимілювались і втратили ідентичність.
Можуть відійти хіба Чечня, Дагестан. Може Калінінград ще. І все, по-моєму.
І відповідно громадянська війна також виключена.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:43

  alex_dvornichenko написав:
  Козак-характерник написав:Але є варіант - громадянська війна в РФ, розпад держави.


В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему.


Народ у них ничего не решает. Другое дело - олигархи, которых сейчас умножают на ноль. Как долго они готовы терпеть? Готовы ли стать изгоями ("никто и звать тебя никак")?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:44

Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?

Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:46

  Hotab написав:Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?

Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?

Скажите про 30 вертушек врага разгромленные под Херсоном правда или фейк? Фото заявленных 800 единиц техники под баштанкой так и не показали( столько техники даже из космоса было бы видно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:48

⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев

Основное:

▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;

▪️ украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;

▪️Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше;

▪️Срок пребывания может быть продлен еще на 18 мес., итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;

▪️Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства - около $8,7 в день, или порядка $263 месяц;

▪️ Украинцы будут иметь доступа к госуслугам на общих основаниях.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:52

  Hotab написав:Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?

Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?

Все відновимо, після демілітарізації Раші, на нашій землі. Мене більше цікавить, чи взагалі щось може подіяти на вапно-зомбоване населення, бо на німців навіть програш у війні не подіяв, це тільки їх діти прозріли.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:52

Что то жирное горит в районе варшавской трассы

[url]Зображення[/url]
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