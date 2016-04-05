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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:56
vitaliian написав:
Скажите про 30 вертушек врага разгромленные под Херсоном правда или фейк?
Вспышки над Блэкбаевкой ночью были. Но исходы , или приходы - хз. Моя "агентура" работала днём и с их помощью (используя их линия визирования на места пусков РСЗО) я высчитал точные места пусков и передал "кому надо". А вот ночью агенты спали.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:00
alex_dvornichenko написав:
В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая.
Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.
В 1917 народ вышел на улицы потому-что в столице(Петербург) не было хлеба.
В 1991 пошли на развал, не было продуктов и были драки за колбасой.
Надо вводить жестокие санкции вплоть до остановки торговли углеводородами.
Тогда поверю что начнеться раскол или революция в орде.
Вообще сегодня тихо как по мне, не ?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:03
Hotab написав: vitaliian написав:
Скажите про 30 вертушек врага разгромленные под Херсоном правда или фейк?
Вспышки над Блэкбаевкой ночью были. Но исходы , или приходы - хз.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:06
Хомякоид написав:
Вообще сегодня тихо как по мне, не ?
В Днепре уже 2ой час воет сирена.....
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:12
Hennady написав: Hotab написав: vitaliian написав:
Скажите про 30 вертушек врага разгромленные под Херсоном правда или фейк?
Вспышки над Блэкбаевкой ночью были. Но исходы , или приходы - хз.
Это видео можно хоть и 3 раза здесь разместить, но надо бы пруфцы.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:16
Хомякоид написав:
Вообще сегодня тихо как по мне, не ?
В районе Чернигова пока без изменений, идет сопротивление, стреляют, туда сюда ездят танки.
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