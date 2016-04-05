Вспышки над Блэкбаевкой ночью были. Но исходы , или приходы - хз. Моя "агентура" работала днём и с их помощью (используя их линия визирования на места пусков РСЗО) я высчитал точные места пусков и передал "кому надо". А вот ночью агенты спали.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вспышки над Блэкбаевкой ночью были. Но исходы , или приходы - хз. Моя "агентура" работала днём и с их помощью (используя их линия визирования на места пусков РСЗО) я высчитал точные места пусков и передал "кому надо". А вот ночью агенты спали.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:00
В 1917 народ вышел на улицы потому-что в столице(Петербург) не было хлеба.
В 1991 пошли на развал, не было продуктов и были драки за колбасой.
Надо вводить жестокие санкции вплоть до остановки торговли углеводородами.
Тогда поверю что начнеться раскол или революция в орде.
Вообще сегодня тихо как по мне, не ?
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:03
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:06
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:12
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:16
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:22
или нужно чтобы Шойгу лично здесь написал?
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:27
Черниговчане мне больше всего нравяться.
Может потому что я там был.
Здать оркам такой красивый город будет трагедия.
Держитесь, по моему наступает перелом.
Конечно как по мне труднее всего в Мариуполе. Ну там Азовчане держаться, думаю будут до последнего патрона отбиваться.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перемови взагалі не впливають на інтенсивність обстрілів, тобто вони майже нульові
виходячи з результату , основна мета перемовин з нашої сторони-це збереження життя цивільного населення (зелені коридори в бік міст України, а не в бік РФ).
тому прошу припинити тему перемовин в контексті гілки (всі перемовини будуть без результату, тому що РФ вимогає:
- відмова від Криму і Донбасу
- демілітаризація (тобто не буде ні ВСУ ні Нацгвардії, тільки Поліція і погранслужба
CostGuard)
-заборона всіх політичних партій і ще декілька пунктів
ви собі уявляєте це?
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:38
Гордість Чорноморського флоту рп – новітній патрульний корабель проекту 22160 «Васілій Биков» – пішов на дно
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 07 бер, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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