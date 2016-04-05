А де ділась денацифікація? Буде курс 300, і інші пункти відпадуть, головне молоти орків.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А де ділась денацифікація? Буде курс 300, і інші пункти відпадуть, головне молоти орків.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:39
це мішкі з песком- дітячи забави, але у людей не має
потужних бетонних блоків , хоч і блоки для танка не дуже потужна перепона (це більше для захисту піхоти)
не дай Боже щоб дошли до Волині
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:40
мені смердить писати всі вимоги -написав же
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:45
Український бізнесмен Мирослав Загорський виявив канал, за допомогою якого росіяни обходять санкції. Завантажуть в Німеччині товари і везуть через польський кордон. Білоруськими вантажівками.
«Друзі, прошу вас надіслати мій наступний пост всім своїм знайомим у Польщі полякам (можна і нашим). Я тут зупиняю тут потік руских і білорускіх машин, які щільним потоком йдуть до нашого ворога. Завантажені в основному жратвою, запчастинами, ліками. Це в обхід санкцій німці та інші ситі морди торгують з москалем. Ми це спинимо самі, біженці голими руками заблокують, знімуть номера, спустять шини. А після війни ці вантажівки заберемо в рамах контрибуції! Ми переможемо, а переможців не судять! Слава Україні!»
Мирослав з друзями голіруч зупиняє білоруські вантажівки. І пропонує білорусам альтернативний варіант. Оскільки до окупанта їх все рівно не пустять, залишатися в Україні та возити свої товари українцям. Ситуація «win-win». Пропозиція реальна, підкріплена контрактами.
Кажуть, дехто вже погоджується.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:47
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:53
дел
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 07 бер, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:54
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не згоден, у РФ велика купа проблем і етнічних також
-Кавказ (Мегапроблема)
-Татарстан
-Удмурдия
-Якутия - месторождения алмазов (82 % запасов России), сурьмы (82 %), урана (61 %). Также на долю республики приходится 47 % разведанных запасов угля, 35 % природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:03
Временно оккупированная Чаплинка (бывший райцентр Херсонской области) сегодня, 7 марта:
обязательно посмотреть на 0:56
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