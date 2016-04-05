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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 257258259260261>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:- відмова від Криму і Донбасу
- демілітаризація (тобто не буде ні ВСУ ні Нацгвардії, тільки Поліція і погранслужба
CostGuard)
-заборона всіх політичних партій і ще декілька пунктів

ви собі уявляєте це?

А де ділась денацифікація? Буде курс 300, і інші пункти відпадуть, головне молоти орків.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:39

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Можливо навіть піде і на західну Україну з Біларусі

Вже готуються зустрічати. :)



це мішкі з песком- дітячи забави, але у людей не має
потужних бетонних блоків , хоч і блоки для танка не дуже потужна перепона (це більше для захисту піхоти)

не дай Боже щоб дошли до Волині
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:40

  lapay написав:
  prodigy написав:- відмова від Криму і Донбасу
- демілітаризація (тобто не буде ні ВСУ ні Нацгвардії, тільки Поліція і погранслужба
CostGuard)
-заборона всіх політичних партій і ще декілька пунктів

ви собі уявляєте це?

А де ділась денацифікація? Буде курс 300, і інші пункти відпадуть, головне молоти орків.


мені смердить писати всі вимоги -написав же
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Треба переходити в контрнаступ

локально це роблять що дня,
а переходити в масштабний наступ коли у ворога перевага в повітрі-це самогубство (те саме в ранку казав Віталій Кім)
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:45

Український бізнесмен Мирослав Загорський виявив канал, за допомогою якого росіяни обходять санкції. Завантажуть в Німеччині товари і везуть через польський кордон. Білоруськими вантажівками.
«Друзі, прошу вас надіслати мій наступний пост всім своїм знайомим у Польщі полякам (можна і нашим). Я тут зупиняю тут потік руских і білорускіх машин, які щільним потоком йдуть до нашого ворога. Завантажені в основному жратвою, запчастинами, ліками. Це в обхід санкцій німці та інші ситі морди торгують з москалем. Ми це спинимо самі, біженці голими руками заблокують, знімуть номера, спустять шини. А після війни ці вантажівки заберемо в рамах контрибуції! Ми переможемо, а переможців не судять! Слава Україні!»
Мирослав з друзями голіруч зупиняє білоруські вантажівки. І пропонує білорусам альтернативний варіант. Оскільки до окупанта їх все рівно не пустять, залишатися в Україні та возити свої товари українцям. Ситуація «win-win». Пропозиція реальна, підкріплена контрактами.
Кажуть, дехто вже погоджується.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:47

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Але є варіант - громадянська війна в РФ, розпад держави.

Нереально.


згоден...

навіть повстання рабів (на чолі з Спартаком) у Римі
мало більше шансів ніж рабів Путіна
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:53

дел
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 07 бер, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:54

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:Але є варіант - громадянська війна в РФ, розпад держави.

Нереально.

згоден...
навіть повстання рабів (на чолі з Спартаком) у Римі
мало більше шансів ніж рабів Путіна

вон в регионах рашки много легковых машин с Z ездят... ипанутые
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:громадянська війна також виключена.


не згоден, у РФ велика купа проблем і етнічних також
-Кавказ (Мегапроблема)
-Татарстан
-Удмурдия
-Якутия - месторождения алмазов (82 % запасов России), сурьмы (82 %), урана (61 %). Также на долю республики приходится 47 % разведанных запасов угля, 35 % природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:03

Временно оккупированная Чаплинка (бывший райцентр Херсонской области) сегодня, 7 марта:



обязательно посмотреть на 0:56


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