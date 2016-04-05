ситуация такая-что потеряли они около 50% было например 11 млрд, сегодня 5,5мрд
даже если у всех олигархов останется по 100-150млн они не будут "делать Майдан"
российские олигархи скорей пойдут под программу США о "защите свидетелей" (сменят даже пол, на всякий случай)-будут свидетельствовать против всей банды Путина (Лавров,Шойгу,Медведев, Сечин и тд) им тогда оставят по 100-150 млн и они будут тихо доживать где-то в США
российские олигархи скорей пойдут под программу США о "защите свидетелей" (сменят даже пол, на всякий случай)-будут свидетельствовать против всей банды Путина (Лавров,Шойгу,Медведев, Сечин и тд) ..
Нехай, теж згодиться.. Ось ще на доданок "проблемка", нехай маленька, але коли їх разом набереться тисяча : Керівник Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саїд Ісмагілов звернувся до мусульман Росії із закликом до повстання: "поки всі кати поїхали вбивати нас, українців, мусульманські народи Російської Федерації мають шанс вголос порушити питання про своє самовизначення". Шейх додав, що "мусульманські народи Росії потерпають від русифікації, втрачають свої національні мови, культуру, релігію. Тому зараз найкращий час для відродження національної гідності та національної свідомості". https://lb.ua/society/2022/03/07/508406 ... uvsya.html