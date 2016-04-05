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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 258259260261>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Готовы ли стать изгоями


ситуация такая-что потеряли они около 50%
было например 11 млрд, сегодня 5,5мрд

даже если у всех олигархов останется по 100-150млн они не будут "делать Майдан"


российские олигархи скорей пойдут под программу США о "защите свидетелей" (сменят даже пол, на всякий случай)-будут свидетельствовать против всей банды Путина (Лавров,Шойгу,Медведев, Сечин и тд) им тогда оставят по 100-150 млн и они будут тихо доживать где-то в США
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:16

Венгрия указом запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:22

РФ заявляет что открыла несколько гуманитарных коридоров:

вот некоторые-из Киева в Гомель, из Сум и Харькова-в Белгород

фашисты совсем оборзели
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:29

Народ, прямо сечас, возможно на Днепр летит 6 крылатых ракет...
может Запорожье
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 07 бер, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Раші є страшна зброя, ні, не ядерна, а голод, і вони його використають по повній на окупованих територіях, і для оточених міст.
Голодом можна зламати дух, як було під час Голодомору.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:30

  Клаус написав:вон в регионах рашки много легковых машин с Z ездят... ипанутые

даже рос. гимнаст выступает в трико с этой буквой
https://censor.net/ua/news/3322344/rosiyiskyyi_gimnast_kulyak_u_formi_z_literoyu_z_prograv_ukrayintsyu_kovtunu_foto
какая тут может быть гражданская война... все одобряют
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть ссылка с официального сайта правительства про прекращение сотрудничества и торговли с русскими?
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:Народ, прямо сечас, возможно на Днепр летит 6 крылатых ракет...
может Запорожье
Звідки?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаю в СМИ, что торговля продолжается.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:36

  prodigy написав:
  fler написав:Готовы ли стать изгоями


российские олигархи скорей пойдут под программу США о "защите свидетелей" (сменят даже пол, на всякий случай)-будут свидетельствовать против всей банды Путина (Лавров,Шойгу,Медведев, Сечин и тд) ..


Нехай, теж згодиться.. Ось ще на доданок "проблемка", нехай маленька, але коли їх разом набереться тисяча :roll: :
Керівник Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саїд Ісмагілов звернувся до мусульман Росії із закликом до повстання: "поки всі кати поїхали вбивати нас, українців, мусульманські народи Російської Федерації мають шанс вголос порушити питання про своє самовизначення".
Шейх додав, що "мусульманські народи Росії потерпають від русифікації, втрачають свої національні мови, культуру, релігію. Тому зараз найкращий час для відродження національної гідності та національної свідомості".
https://lb.ua/society/2022/03/07/508406 ... uvsya.html
fler
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