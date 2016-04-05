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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:41
8 минут назад над Горишними Плавнями из беларуси
над плавнями пролетело 3 из 6 над Житомиром, значит разделились
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 07 бер, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році становив $72,8 млрд — це на 34% більше, ніж роком раніше.
Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай — $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина — $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ — $6 млрд (зростання на 33,9%).
За матеріалами: НВ
Зростання 34%
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що в Криму паніка.Скупають все. Скоро поворот.
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мабуть не на Дніпро і не на Запоріжжя полетіли, а кудись в інше місце
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