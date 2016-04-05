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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:41
8 минут назад над Горишними Плавнями из беларуси
над плавнями пролетело 3 из 6 над Житомиром, значит разделились
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 07 бер, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році становив $72,8 млрд — це на 34% більше, ніж роком раніше.
Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай — $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина — $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ — $6 млрд (зростання на 33,9%).
За матеріалами: НВ
Зростання 34%
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що в Криму паніка.Скупають все. Скоро поворот.
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мабуть не на Дніпро і не на Запоріжжя полетіли, а кудись в інше місце
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:03
они это заявляют с 45-го года (мирный договор Япония-СССР так и не был подписан, между прочим)
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:03
Робимо висновки: розвинені країни зараз втрачають зростаючий ринок збуту. Найбільше втрачають Китай та Німеччина, $10,9 млрд та $6,2 млрд відповідно.
Може через це Китай висловлює невдоволення затягуванням війни, а Німеччина пішла ще далі - впровадила непогані санкції.
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Через війну у світі буде дефіцит продовольства. В нас вже зірвана посівна на Півдні, де зерно йшло на експорт, а РФ експортувала половину сировини для добрив. Через одного п..раса все людство постраждає.
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️Психическое состояние Путина
Врач-психиатр первой категории Марина Шелуденко даёт оценку состояния главы России.
️Здесь диагноз:
Бункер
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в одессе иноди врубают тревогу, где то на побережье бахнуло пару раз и позвонил друг детства, с которым вместе выросли в вч в с.красносёлка при ссср и где сча расположили добровольцев, в том числе мужа бэушной. грит туда шо то залетело и есть уже видео в ютубе - инфа ещё не проверенная и не подтверждённая...
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