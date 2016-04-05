prodigy написав:............ ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)
У Смерча макс. дальность от 70 до 90 км (в зависимости от боеприпаса). Харьков можно было обстреливать даже с территории России. И даже Ураганом. А северо-вост. окраины даже Градом (некоторыми видами боеприпасов). Киев - чуть ли не от Чернобыля (чуть ближе). От Бородянки вообще без проблем.
Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п. Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.
Стрелочки на карте рисовать легко. С тем же успехом можно нарисовать совершенно иначе.
edvardd написав:Народ, прямо сечас, возможно на Днепр летит 6 крылатых ракет... может Запорожье
Звідки?
8 минут назад над Горишними Плавнями из беларуси над плавнями пролетело 3 из 6 над Житомиром, значит разделились
Мабуть не на Дніпро і не на Запоріжжя полетіли, а кудись в інше місце[/quote]
летело в те края, по направлению, может им глонасс испортили, дальше только ростов- туда не возражаю...
чик написав:в одессе иноди врубают тревогу, где то на побережье бахнуло пару раз и позвонил друг детства, с которым вместе выросли в вч в с.красносёлка при ссср. грит туда шо то залетело и есть уже видео в ютубе - инфа ещё не проверенная и не подтверждённая...
не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...
Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП вчора о 19:34 Хочу обратится к "недобизнесменам" и владельцам торговых сетей в частности сеть магазинов Чистый Дом. За последнюю неделю цена на памперсы выросла в два раза! С 900 руб до 1790 руб. У меня вопрос это жадность или жажда наживы? Отправлю это Аксенову пускай разбирается!
До 160 рублей за доллар сегодня доходило. Сейчас в районе 152. Раньше ржали над мыслями что доллар может подняться до 100₽, теперь, судя по тенденции и до 200-от недалеко 😳 https://t.me/s/badcrimea
alex_dvornichenko написав:В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая. Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.
CCCР тоже казался несокрушим.
И Росс. империя, и СССР развалились не за один день. И в том, и в другом случае развалу предшествовал достаточно длительный период бардака. В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти. Так что в ближайшее время внутренний развал России практически нереален. Устранение Путина... сложно, но возможно.