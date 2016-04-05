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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 260261262263264>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:36

  prodigy написав:............
ситуація така-чим меньше коло- тим щільніше оборона , але є зворотна сторона-з Бучи майже пів столиці перебуває на дистанції враження артилерії (Гвоздики, Піони, САУ 158мм і також РЗСО Смерч, Ураган, навіть Град)

У Смерча макс. дальность от 70 до 90 км (в зависимости от боеприпаса).
Харьков можно было обстреливать даже с территории России. И даже Ураганом. А северо-вост. окраины даже Градом (некоторыми видами боеприпасов).
Киев - чуть ли не от Чернобыля (чуть ближе). От Бородянки вообще без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:38

  Козак-характерник написав:На мапі видно, що ворог намагається відсікти правобережну і західну частину України від інших територій. Все інше - затиснути зі всіх боків і розчавити, не жаліючи власну живу силу, техніку і т.п.
Зображення
Уздовж червоної лінії треба будувати додаткову лінію оборони.

Стрелочки на карте рисовать легко. С тем же успехом можно нарисовать совершенно иначе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:49

  Ethereum написав:Ну що в Криму паніка.Скупають все. Скоро поворот.


Поподробнее ? Кто, что скупает ?
Продукты ? Почему скупают ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чик написав:в одессе иноди врубают тревогу, где то на побережье бахнуло пару раз... . грит туда шо то залетело и есть уже видео в ютубе - инфа ещё не проверенная и не подтверждённая...
може це
viewtopic.php?p=5408690#p5408690
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:51

  Хомякоид написав:
  Ethereum написав:Ну що в Криму паніка.Скупають все. Скоро поворот.


Поподробнее ? Кто, что скупает ?
Продукты ? Почему скупают ?

Истребители, боеприпасы, военные линкоры В супермаркетах пусто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:56

edvardd написав:
  GALeon написав:
edvardd написав:Народ, прямо сечас, возможно на Днепр летит 6 крылатых ракет...
может Запорожье
Звідки?

8 минут назад над Горишними Плавнями из беларуси
над плавнями пролетело 3 из 6 над Житомиром, значит разделились
Мабуть не на Дніпро і не на Запоріжжя полетіли, а кудись в інше місце[/quote]

летело в те края, по направлению, может им глонасс испортили, дальше только ростов- туда не возражаю...

  чик написав:в одессе иноди врубают тревогу, где то на побережье бахнуло пару раз и позвонил друг детства, с которым вместе выросли в вч в с.красносёлка при ссср. грит туда шо то залетело и есть уже видео в ютубе - инфа ещё не проверенная и не подтверждённая...

не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:03

  Хомякоид написав:
  Ethereum написав:Ну що в Криму паніка.Скупають все. Скоро поворот.


Поподробнее ? Кто, что скупает ?
Продукты ? Почему скупают ?

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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:19

  Guineapig написав:
  alex_dvornichenko написав:В большей части народонаселение одобряет то что творит царь. А те кто не одобряет не сможет сломать систему. Силовая вертикаль там прочная и жёсткая.
Даже не знаю, кто то должен хорошо постараться, что бы повторить 17ый, по крайней мере пока жив Путин.

CCCР тоже казался несокрушим.

И Росс. империя, и СССР развалились не за один день.
И в том, и в другом случае развалу предшествовал достаточно длительный период бардака.
В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.
Так что в ближайшее время внутренний развал России практически нереален.
Устранение Путина... сложно, но возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже що кацапи взяли Ізюм...Фактично це означає повне оточення наших військ на Донбасі...
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Schmit
 
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