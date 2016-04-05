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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:24
fler написав:
Робимо висновки:
Lion+ написав:
Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році становив $72,8 млрд — це на 34% більше, ніж роком раніше.
Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай — $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина — $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ — $6 млрд (зростання на 33,9%).
Зростання 34%
розвинені країни зараз втрачають зростаючий ринок збуту. Найбільше втрачають Китай та Німеччина, $10,9 млрд та $6,2 млрд відповідно.
Може через це Китай висловлює невдоволення затягуванням війни, а Німеччина пішла ще далі - впровадила непогані санкції.
Это да, но мы то чего не прекращаем сотрудничество и торговлю с русскими?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25
Hotab написав:
Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше
? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?
Что-то сомневаюсь, что сегодня они сумели это сделать.
Кроме того, пока рано об этом говорить.
Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?
Какие территории Вы имеете ввиду?
И опять же об этом рано говорить. Многое будет зависеть от результатов войны.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:27
lapay написав: fler написав:
Робимо висновки: розвинені країни зараз втрачають зростаючий ринок збуту. Найбільше втрачають Китай та Німеччина, $10,9 млрд та $6,2 млрд відповідно.
Може через це Китай висловлює невдоволення затягуванням війни, а Німеччина пішла ще далі - впровадила непогані санкції.
Через війну у світі буде дефіцит продовольства. В нас вже зірвана посівна на Півдні, де зерно йшло на експорт, а РФ експортувала половину сировини для добрив. Через одного п..раса все людство постраждає.
Так всё равно хотели изолировать Россию.
Какая разница на год раньше, на год позже
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:29
Lion+ написав:
Так всё равно хотели изолировать Россию.
Ватан привет. Так хотели изолировать что настроили в России кучу автомобильных заводов? Зачем бред здесь несёшь? Кому служишь?
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30
vitaliian написав:
⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;
▪️ украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;
▪️Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше;
▪️Срок пребывания может быть продлен еще на 18 мес., итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;
▪️Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства - около $8,7 в день, или порядка $263 месяц;
▪️ Украинцы будут иметь доступа к госуслугам на общих основаниях.
Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
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