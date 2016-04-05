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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:24

  fler написав:
  Lion+ написав:Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році становив $72,8 млрд — це на 34% більше, ніж роком раніше.
Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай — $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина — $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ — $6 млрд (зростання на 33,9%).

Зростання 34% :idea:


Робимо висновки: розвинені країни зараз втрачають зростаючий ринок збуту. Найбільше втрачають Китай та Німеччина, $10,9 млрд та $6,2 млрд відповідно.
Може через це Китай висловлює невдоволення затягуванням війни, а Німеччина пішла ще далі - впровадила непогані санкції. :roll:



Это да, но мы то чего не прекращаем сотрудничество и торговлю с русскими?
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25

  Hotab написав:Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?

Что-то сомневаюсь, что сегодня они сумели это сделать.
Кроме того, пока рано об этом говорить.

Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?

Какие территории Вы имеете ввиду?
И опять же об этом рано говорить. Многое будет зависеть от результатов войны.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:27

  lapay написав:
  fler написав:Робимо висновки: розвинені країни зараз втрачають зростаючий ринок збуту. Найбільше втрачають Китай та Німеччина, $10,9 млрд та $6,2 млрд відповідно.
Може через це Китай висловлює невдоволення затягуванням війни, а Німеччина пішла ще далі - впровадила непогані санкції.

Через війну у світі буде дефіцит продовольства. В нас вже зірвана посівна на Півдні, де зерно йшло на експорт, а РФ експортувала половину сировини для добрив. Через одного п..раса все людство постраждає.



Так всё равно хотели изолировать Россию.
Какая разница на год раньше, на год позже :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Lion+ написав:Так всё равно хотели изолировать Россию.

Ватан привет. Так хотели изолировать что настроили в России кучу автомобильных заводов? Зачем бред здесь несёшь? Кому служишь?
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30

  vitaliian написав:⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев

Основное:

▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;

▪️ украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;

▪️Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше;

▪️Срок пребывания может быть продлен еще на 18 мес., итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;

▪️Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства - около $8,7 в день, или порядка $263 месяц;

▪️ Украинцы будут иметь доступа к госуслугам на общих основаниях.

Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
ЛАД
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