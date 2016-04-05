Додано: Пон 07 бер, 2022 20:51

ЛАД написав: В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти. В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.

вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем. Диктатор там давно слетел с катушек, ему мерещатся бандеровцы с ярошем, НАТО которое мечтает на него напасть, ядерное оружие и прочая чушь.Вся аналитика которую ему подают гласит, что стоит наклонить бандеровцев и полукраины сразу прибежит в РФ, и что Украину можно захватить малыми силами.То есть правду знать дедушка не желает, ему комфортно жить в бункере изолированном от всего, включая здравый смысл. Ещё Меркель говорила что он не в адеквате. Но видимо тогда его ещё пропускало.Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.