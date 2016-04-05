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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 261262263264>
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25

  Hotab написав:Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?

Что-то сомневаюсь, что сегодня они сумели это сделать.
Кроме того, пока рано об этом говорить.

Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?

Какие территории Вы имеете ввиду?
И опять же об этом рано говорить. Многое будет зависеть от результатов войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30

  vitaliian написав:⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев

Основное:

▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;

▪️ украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;

▪️Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше;

▪️Срок пребывания может быть продлен еще на 18 мес., итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;

▪️Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства - около $8,7 в день, или порядка $263 месяц;

▪️ Украинцы будут иметь доступа к госуслугам на общих основаниях.

Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:43

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.
вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем. Диктатор там давно слетел с катушек, ему мерещатся бандеровцы с ярошем, НАТО которое мечтает на него напасть, ядерное оружие и прочая чушь.

Вся аналитика которую ему подают гласит, что стоит наклонить бандеровцев и полукраины сразу прибежит в РФ, и что Украину можно захватить малыми силами.

То есть правду знать дедушка не желает, ему комфортно жить в бункере изолированном от всего, включая здравый смысл. Ещё Меркель говорила что он не в адеквате. Но видимо тогда его ещё пропускало.

Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.

Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .

Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.

Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 бер, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:56

Новости экономического уничтожения рф:

Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в рф
По словам министра цифровой трансформации федорова, закрытие Upwork для рф – это более 100 000 граждан, которые лишатся работы в IT только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны.
Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов рф от клиентов со всего мира ежемесячно. Но больше не будут.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;...

Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).


Как вы себе это представляете? Женщины с детьми уехали и не вернулись к мужьям? :D Не забывайте, что здесь у них было свое жилье, налажен быт, остались родственники, друзья, у кого-то бизнес..
Если их жилье разрушат, то им положена компенсация. Если кормильца потеряют на войне, то опять компенсация. В чужой стране не все могут адаптироваться - выучить язык, привыкнуть ко всему чужому, особенно к людям и т.д..
Другая сторона медали - ограничение числа беженцев. Уже начались заявления со стороны Молдовы, что лимит исчерпан, в Чехии временно не принимают беженцев. Где-то читала, что страны были готовы принять всего 4 млн. Из них уже 1,7 млн выехало.
Поэтому более 4 млн. уехавших лично я не ожидаю, плюс ожидаю вернувшихся - не меньше 50% уехавших.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...

не пойму о какой тайне идёт речь, если туда уже прилетело и эти старые части есть на картах бывшего союза? отписались, шо ребята в бункерах - пока никто не пострадал.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:22

fler
крайняя бывшая пока в испании, то всё зависит от любовника. пытается устроиться на работу, бюрократия ешо та. часами надо заполнять анкеты на испанском в электроном виде и регулярно это повторять, пока безрезультатно. вообщем там много всяких но и канечно большинство вернётся.
мне главное, шо сегодня отправил туда младшего автобусом с её знакомыми, но они пока в районе рени, где образовалась огромная пробка...
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:24

  чик написав:
  edvardd написав:не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...

не пойму о какой тайне идёт речь, если туда уже прилетело и эти старые части есть на картах бывшего союза? отписались, шо ребята в бункерах - пока никто не пострадал.

всё равно, не надо это писать, нашим лучше...
я в своё время служил в бункере 412 батареи, вот там конечно защита была...

Под Обуховым час назад, наш лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух, это из той стаи из 6 штук, остальные 5 потерялись...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Под Обуховым час назад, наш лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух, это из той стаи из 6 штук, остальные 5 потерялись...

может и там просто сбили их ракету или беспилотник.
меня батя отправил служить в подмосковье возле щёлкого, все остальные офицеры оставляли своих сыновей в свой части под боком...
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