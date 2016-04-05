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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25
Hotab написав:
Як шановне панство дивиться на те, що фашистська ерефія повністю знищила (донищить) бронетанкові заводи, заводи по виробництву ракет (Тайфун, Грім, Вільха, ПТУРів), авіаремонтні заводи, виробництво катерів та інше
? Як Україні відновити військову могутність (не залежно від фіналу війни)?
Что-то сомневаюсь, что сегодня они сумели это сделать.
Кроме того, пока рано об этом говорить.
Чи не відновлювати ці галузі і ставити на відновлення економіки та відбудову країни (звичайно за гроші всього світу, не свої) та розраховувати, що вкрадені території самі попросяться в успішну країну?
Какие территории Вы имеете ввиду?
И опять же об этом рано говорить. Многое будет зависеть от результатов войны.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:30
vitaliian написав:
⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети, «пока мужчины защищают свою землю»;
▪️ украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев;
▪️Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше;
▪️Срок пребывания может быть продлен еще на 18 мес., итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до 3 лет;
▪️Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства - около $8,7 в день, или порядка $263 месяц;
▪️ Украинцы будут иметь доступа к госуслугам на общих основаниях.
Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:43
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:51
ЛАД написав:
В России этого пока нет. Пока достаточно жёсткая вертикаль власти.
вы ошибаетесь я вам попробую объяснить в чем. Диктатор там давно слетел с катушек, ему мерещатся бандеровцы с ярошем, НАТО которое мечтает на него напасть, ядерное оружие и прочая чушь.
Вся аналитика которую ему подают гласит, что стоит наклонить бандеровцев и полукраины сразу прибежит в РФ, и что Украину можно захватить малыми силами.
То есть правду знать дедушка не желает, ему комфортно жить в бункере изолированном от всего, включая здравый смысл. Ещё Меркель говорила что он не в адеквате. Но видимо тогда его ещё пропускало.
Вся вертикаль их власти и армия держится на лжи и страхе.
Не может быть сильной власть которая разгоняет дубинками собственный народ и затирает нацарапанные на льду "нет войне" .
Трусливая власть держит в страхе полстраны, потому что сама боится всего на свете.
Никакой вертикали нет. Есть диктатор, и рабы. Так же как и армии нет, есть техника и трусливые немотивированные солдаты смертники.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 07 бер, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:56
Новости экономического уничтожения рф:
Крупнейшая биржа фриланса в мире Upwork приостанавливает свою работу в рф
По словам министра цифровой трансформации федорова, закрытие Upwork для рф – это более 100 000 граждан, которые лишатся работы в IT только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны.
Сотни миллионов долларов поступали в кошельки специалистов рф от клиентов со всего мира ежемесячно. Но больше не будут.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 20:57
ЛАД написав: vitaliian написав:
⚡️Премьер-министр Матеуш Моравецки дал пресс-конференцию, посвященную вопросу украинских беженцев
Основное:
▪️ В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство - женщины и дети
, «пока мужчины защищают свою землю»;...
Лень сейчас искать ссылки, но аналогичные меры, вроде, принимает и Германия. + разрешение работать.
С одной стороны, это хорошо, но, с др. стороны, в результате население Украины может сильно уменьшиться (многие в итоге могут остаться там насовсем).
Как вы себе это представляете? Женщины с детьми уехали и не вернулись к мужьям?
Не забывайте, что здесь у них было свое жилье, налажен быт, остались родственники, друзья, у кого-то бизнес..
Если их жилье разрушат, то им положена компенсация. Если кормильца потеряют на войне, то опять компенсация. В чужой стране не все могут адаптироваться - выучить язык, привыкнуть ко всему чужому, особенно к людям и т.д..
Другая сторона медали - ограничение числа беженцев. Уже начались заявления со стороны Молдовы, что лимит исчерпан, в Чехии временно не принимают беженцев. Где-то читала, что страны были готовы принять всего 4 млн. Из них уже 1,7 млн выехало.
Поэтому более 4 млн. уехавших лично я не ожидаю, плюс ожидаю вернувшихся - не меньше 50% уехавших.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:07
edvardd написав:
не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...
не пойму о какой тайне идёт речь, если туда уже прилетело и эти старые части есть на картах бывшего союза? отписались, шо ребята в бункерах - пока никто не пострадал.
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:22
fler
крайняя бывшая пока в испании, то всё зависит от любовника. пытается устроиться на работу, бюрократия ешо та. часами надо заполнять анкеты на испанском в электроном виде и регулярно это повторять, пока безрезультатно. вообщем там много всяких но и канечно большинство вернётся.
мне главное, шо сегодня отправил туда младшего автобусом с её знакомыми, но они пока в районе рени, где образовалась огромная пробка...
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:24
чик написав: edvardd написав:
не выдавайте тайну, если не хотите прилёта туда, откорректируйте...
не пойму о какой тайне идёт речь, если туда уже прилетело и эти старые части есть на картах бывшего союза? отписались, шо ребята в бункерах - пока никто не пострадал.
всё равно, не надо это писать, нашим лучше...
я в своё время служил в бункере 412 батареи, вот там конечно защита была...
Под Обуховым час назад, наш лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух, это из той стаи из 6 штук, остальные 5 потерялись...
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Додано: Пон 07 бер, 2022 21:36
edvardd написав:
Под Обуховым час назад, наш лётчик - ас сбил крылатую «Калибр» ракетой - воздух - воздух, это из той стаи из 6 штук, остальные 5 потерялись...
может и там просто сбили их ракету или беспилотник.
меня батя отправил служить в подмосковье возле щёлкого, все остальные офицеры оставляли своих сыновей в свой части под боком...
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